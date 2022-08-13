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Подешевеют ли компьютерные комплектующие в августе 2022 года — в Сбере ожидают падение доллара
Стоит ли дальше ждать с апгрейдом?
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Если оставить без внимания цены на предметы первой необходимости, то читателей IT-ресурсов курс доллара интересует прежде всего в разрезе стоимости компьютерного "железа" или вывода средств из криптокошельков в фиатную валюту, в данном случае в рубли. Нет необходимости напоминать, что сегодня цены на комплектующие напрямую зависят именно от доллара. Невозможность выгодной неопосредованной покупки в Еврозоне отправило Евро на второй план.

Ещё свежи воспоминания об июньских днях щедрости на Aliexpress, когда определяемый площадкой собственный курс доллара приближался к 55 рублям, что дало возможность нашим соотечественникам выгодно "закупиться" комплектующими напрямую у китайских продавцов.

Однако покупка за рубежом иногда связана с определённым набором рисков, поэтому часть россиян всё же предпочитает оставлять свои деньги в крупных российских розничных сетях. Они, эти самые сетевые магазины, отреагировали на июньское укрепление рубля довольно вяло и с большой задержкой, что вполне объясняется особенностями логистики, когда необходимо распродать поступившие в магазин товары, купленные ранее по менее выгодному курсу. Если говорить чуть подробнее, то инерционное окно растянулось почти на месяц и цены на некоторые товары сейчас, при курсе доллара в 62 рубля, в магазинах РФ могут быть ниже, чем тогда, при курсе в районе 50 рублей.

По прогнозу экспертов «Сбера» в конце августа нас может вновь ожидать укрепление курса рубля вплоть до 55 за доллар. Такие предположения связаны с приближением пика налоговых выплат 25 августа. Кроме того, влияние может оказать возросшая осторожность ФРС США в отношении повышения ставок. Ещё одним фактором выступает не успевший восстановиться спрос на валюту со стороны импортёров, о чём свидетельствует отчёт ЦБ РФ от 9 августа.

В конечном итоге пора вернуться к главному вопросу - стоит ли компьютерным энтузиастам ждать снижения цен на комплектующие в августе 2022 года?

Если говорить о китайской площадке, то можно ожидать определённого снижения цен по отношению к текущим, но к июньским значениям эти показатели вряд ли вернутся. Все уже заметили, что собственный курс доллара AliExpress Russia отличается от официального не в пользу рубля и определяется российско-китайским руководством площадки, поскольку предприятие является совместным. Эта разница в курсах является результатом существенной волатильности рубля в текущем году и если этот разрыв будет установлен минимальным, то шанс на новые относительно щедрые дни есть.

Что касается отечественных розничных сетей, то с учётом вышеупомянутых особенностей, возлагать надежды на снижение цен в них нужно с меньшей долей оптимизма. Параллельный импорт, в той форме, в которой он сейчас существует, имеет множество нюансов. Не все крупные дистрибьюторы могут позволить себе закупать серый товар напрямую из-за опасений навсегда потерять связи с крупными брендами. Это значит, что розница вынуждена иметь дело с мелким и средним бизнесом, который сегодня и является основным игроком в сфере поставок серых товаров. Но такие партии не могут быть крупными и вряд ли способны полностью удовлетворить спрос российского покупателя, что ведёт к образованию дефицита со всеми вытекающими. Кроме того, всё чаще ходят разговоры об участии в операциях параллельного импорта взаиморасчётов в криптовалютах, которые подвержены ещё большей волатильности, чем фиатные валюты. Это означает, что отныне криптовалюты будут оказывать влияние не только на стоимость видеокарт, но и на все прочие комплектующие. В итоге в текущих реалиях существует слишком большое количество факторов, оказывающее влияние на цены в российских торговых сетях, что снижает индекс полезности ценовых прогнозов. Поэтому клиентам местных сетевых маркетов всё же лучше избегать чрезмерных надежд на снижение цен на компьютерные комплектующие в ближайшем будущем.

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12700KF за копейки в Ситилинке
3060 Gigabyte дешевле 40 тр
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде
3050 MSI дешевле 30 тр в Ситилинке
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Источник: РБК

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#цены #комплектующие
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