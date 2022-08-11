Всё зависит от одного ключевого фактора.

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Бессменному руководителю компании NVIDIA Дженсену Хуангу удалось не только вывести свою компанию в лидеры отрасли, но и на протяжении долгих лет удерживать эту позицию. Такое положение компании требует от руководства принятия своевременных, продуманных и взвешенных решений, которые порой идут вразрез с интересами самих потребителей продукции. Отсюда растут ноги и так называемых "бумажных анонсов", отсрочек релизов новых поколений видеокарт, изменений в ценовой политике и различные розничные "дефициты".

В этом году NVIDIA выпустит дискретные видеокарты GeForce RTX 40 серии Ada Lovelace, а её конкурент AMD должен представить линейку AMD Radeon RX 7000 на архитектуре RDNA 3. Оба релиза запланированы на осень. Первыми, как водится, в продажу поступят флагманские решения, которым у NVIDIA станет модель GeForce RTX 4090, выход которой ожидается в октябре. Но подобные видеокарты имеют крайне высокую цену и массового потребителя больше интересуют видеокарты среднего и бюджетного уровня. И если тот факт, что последние выйдут только в 2023 году (RTX 4060 и ниже) ни у кого не вызывает вопросов, то ситуация со стартом продаж RTX 4070 и 4080 остаётся абсолютно неясной.

Своим видением на дату выхода видеокарт RTX 4070 и 4080 поделился известный своими рассуждениями ресурс Moore’s Law is Dead, разместивший тематическое видео на своём канале в Youtube.



По версии MLID, решение о дате запуска RTX 4070 и 4080 компания NVIDIA ещё не приняла и оно зависит, главным образом, от одного ключевого фактора - успешности в реализации текущих избыточных запасов GPU серии RTX 30.

Дело в том, что падение в майнинговой отрасли выбросило на вторичный рынок большие объёмы бывших в употреблении видеокарт, включая Ampere. Это, в свою очередь, резко снизило уровень продаж RTX 30 у партнёров NVIDIA. Выходом из ситуации видится снижение цен на текущую линейку RTX 30. Показательным месяцем в этом отношении станет сентябрь 2022 года, именно тогда нас ждут массовые распродажи RTX 30.

Если NVIDIA за оставшийся короткий период удастся успешно реализовать запасы, то выхода RTX 4070 и 4080 можно ожидать уже к концу октября. В противном случае старт их продаж может сильно задержаться и даже перейти на следующий год.

В то же время, в NVIDIA отлично понимают, что одна лишь RTX 4090 не сможет конкурировать со всей линейкой AMD RNDA 3 и это грозит потерей части рынка. Для того чтобы убедить покупателей дождаться выхода RTX 4070 и 4080 и не покупать продукты конкурента, NVIDIA может провести тот самый "бумажный анонс", то есть выбросить на рынок крайне ограниченное количество видеокарт, буквально несколько сотен, которые по большей части уйдут обзорщикам. Другим вариантом является проведение "контролируемых утечек" от так называемых "инсайдеров". В этом случае потенциальных покупателей будут удерживать от покупки видеокарт AMD путём вброса в информационное поле официально неподтверждённых сведений о заманчивых и впечатляющих характеристиках RTX 4070 и 4080.

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В любом случае времени у NVIDIA осталось немного и скоро всё окончательно прояснится.