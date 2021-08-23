



Многие желающие приобрести новую видеокарту или приставку уже порядком натерпелись от распродаж в торговой сети DNS, хотя, справедливости ради, есть и счастливчики. Ключевыми словами в рекламе таких акций являются "рекомендованная цена". Именно эти слова первыми откладываются в сознании участников. Многие покупатели уже заметили, что, по всей видимости, товара по рекомендованной цене у продавца в наличии считанные единицы, а в пылу ажиотажа разбираются все модели, даже с обычными рыночными ценниками. Видимо, некоторые маркетологи не зря едят свой хлеб. Хотя и мошенническими такие распродажи никак не назовёшь, ведь если вчитаться в условия внимательно, то всё честно, открыто, абсолютно законно и безо всякого обмана. А наивные надежды обиженных покупателей это лишь их проблема - бизнес и ничего личного.

И вот история повторяется, прямо как в стихотворении Александра Блока про ночь и прочие предметы уличного экстерьера. Торговая сеть вновь объявила очередную распродажу игровых консолей PlayStation 5, но всплыли неприятные подробности внутренней логистической "кухни". Некоторые покупатели в своих комментариях отмечают, что они выиграли в лотерею судьбы и сумели сделать заказ консоли ещё на предыдущей распродаже, но их заказ до сих пор не выполнен, а сеть уже предлагает новые партии новым покупателям.

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Один из покупателей пишет, что его кормят завтраками, постоянно перенося срок выполнения заказа. В итоге его заказ и вовсе завис в статусе "сроки уточняются", от которого так и веет неопределённостью. Стоит напомнить, что все такие распродажи предусматривают 100%-ую предоплату онлайн и таким образом ожидающие выполнения своего заказа покупатели не могут использовать списанные с карты деньги в новой распродаже, чтобы подстраховаться, не отменяя старый заказ. Становится очевидным, что вырвать заказ и оплатить товар на подобных акциях в различных магазинах - это ещё полдела, ведь дальше предстоит пройти испытание на твёрдость нервов в логистическом лабиринте.