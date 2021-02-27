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При обычном домашнем (не профессиональном) использовании компьютера разница между самым дешевым SSD и самым дорогим на глаз практически не заметна и при «слепом» тесте выявить её подавляющему большинству пользователей не под силу. При загрузке Windows разница между SSD разных категорий исчисляется парой секунд или её нет вовсе. Браузер и программы и на тех и на других открываются мгновенно. Общий отклик системы также одинаково высок. Существенные отличия становятся видимыми при тестировании накопителей в бенчмарках или при редко используемых большинством сценариев, таких как перекидывание файлов больших объёмов с одного SSD на другой, одновременное чтение и запись внутри накопителя (например, установка скачанной игры) и некоторых других. Единственным же реальным показателем надёжности SSD является его гарантийный срок и благонадежность магазина, в котором вы его купили. Выйти из строя в самый неподходящий момент или оказаться бракованным может хоть супербрендовый SSD, хоть ноунейм. Хотя и хочется верить, что в брендовых накопителях используются более качественные компоненты. Тем не менее, под установку операционной системы рекомендуется ставить более качественные «диски».

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В прошлой моей статье «Выбираем SSD в 2021 году: стоит ли вообще менять HDD на SSD, и какую модель SSD выбрать» был рассмотрен вопрос, какой SSD выбрать в свой компьютер. Сегодня я хочу проверить, какие SSD лучше всего подходят для установки на них игр, и есть ли разница между дешевыми и дорогими SSD. Конечно, на Youtube полно тестов поведения SSD в играх, но почти все они выстроены по теме «SATA vs NVME». Я же буду учитывать разницу в контроллерах и в цене.

Так как я вновь был вынужден собрать системный блок ещё одному хорошему человеку, то в моём распоряжении оказался компьютер сразу с тремя разными SSD на борту. Это произошло потому, что кроме нового SSD, владелец попросил поставить в новую сборку ещё пару с его старой системы. С его разрешения я добавил в систему ещё парочку своих накопителей для проведения тестов. Таким образом, для тестов у меня оказались четыре твёрдотельных накопителя (пятый системный в тестах не участвует) с абсолютно разными контроллерами и из разных ценовых категорий. Их я опишу ниже.

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Прежде всего, я хочу определить варианты установки SSD, на которые обычно планируется заливать игры.

Вариант первый.

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Пользователь покупает один ёмкий накопитель под «всё». Это, как правило, «диски» от 500 Гб и до 2 Тб. Он ставится диском «С:» и потому на нём находится Windows, программы, игры и всё остальное. В этом случае производительность SSD в играх немного ограничивается операционной системой, поскольку она всегда что-то непрерывно читает с него или записывает на него. Но это влияние не существенное и такой вариант широко используется. Но я не стал использовать в тестах системный диск.

Вариант второй.

Пользователь покупает один SSD под систему, программы и прочее (например, SSD NVME 500 ГБ). Обычно это быстрый и менее ёмкий диск. А вторым диском под игры он покупает более вместительный накопитель (например, 1 ТБ SATA SSD). Такой вариант, скорее всего, даже наиболее оптимален. Он позволяет меньше «протирать» системный диск записью игр, которые с каждым годом всё объёмней и в случае выхода из строя одного накопителя пользователь не остаётся совсем без дисков. Ведь магазин может затянуть гарантийное обслуживание на месяц и более. Кроме того, на диске «С:» при этом варианте можно оставить больше свободного пространства, что полезно для всех SSD в принципе.

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Итак, у меня четыре SSD для тестов:

1. Toshiba TR200 480 ГБ. Недорогой и неплохой накопитель на контроллере Phison PS3111-S11 с памятью 3 бит TLC. Это одноядерный двухканальный безбуферный контроллер. Он является одним из самых массовых среди бюджетных и используется в самых недорогих SSD. Работает этот диск через SATA интерфейс.

2. Plextor m8vc 512 ГБ. Это уже качественный SATA SSD на зарекомендовавшем себя четырехканальном контроллере Silicon Motion (SMI) SM2258 с DRAM-буфером и памятью 3 бит TLC. Такой же контроллер установлен в популярной у пользователей модели Crucial MX500. SSD с таким контроллером можно отнести к категории «качественный SATA SSD».

3. PNY CS3030 500 ГБ. Это уже M.2 NVME диск на широко распространённом на сегодня восьмиканальном контроллере Phison PS5012-E12 с памятью 3 бит TLC. Будет работать на стандартном драйвере Microsoft.

4. Samsung 970 EVO 500 ГБ. Популярный NVME диск на контроллере Samsung Phoenix с памятью 3 бит TLC. В представлении не нуждается. Назову его флагманом сегодняшнего теста. Будет работать на фирменном драйвере Samsung.

Все диски не новые, заполнены примерно на 70% всякими файлами, а потому их производительность максимально приближена к реальности. Показатели так называемого «здоровья» у всех участников 100%. «Затёртость» также, плюс-минус, одинаковая и составляет примерно 3-5 ТБ.

Система очень похожа на ту, что была в моей предыдущей статье, но всё отличается (другая «мать», «память» и остальное): Ryzen 3700Х, AMD B550, ОЗУ 32 ГБ, Windows 10 64 bit. Все диски подключались к чипсетным разъёмам, так как на линиях процессора стоял системный диск.

Я использую две игры:

- Shadow of the Tomb Raider;

- Battlefield V.

Затирать чужие диски на больший объём мне не позволяет совесть, а для демонстрации общей картины этого будет достаточно.

Итак, повторю мою цель – узнать есть ли разница в играх между дешевыми и дорогими SSD, с учётом разницы в контроллёрах. Конечно, разницу в производительности различных накопителей определяет не только контроллер, но и прошивка, тип флеш-памяти, тип подключения, софт и другие параметры.

И теперь возникает резонный вопрос – как проверить кто лучше? После записи игры на накопитель, непосредственно в самой игре, чаще всего используется режим чтения. Запись также идет, но её объём незначителен и не создаёт значимую нагрузку на SSD. Поэтому предлагаю оценить скорость загрузки самих игр и скорость загрузки её уровней. Я думаю, что такой значимый для многих показатель как «подгрузка уровней» примерно равен показателю «загрузка уровня». Приступим.

Shadow of the Tomb Raider

Эта игра «отъедает» в первом уровне примерно 6,2 ГБ оперативной памяти (вместе с ОС) и 5 ГБ видеопамяти. Все настройки в игре выкручены «вправо». Я делал по три «прогона» для каждого значения и брал средний результат. Итоги тестов таковы:

Shadow of the Tomb Raider

Загрузка игры (секунды)

Загрузка уровня (секунды)

Toshiba TR200 11.24

9.56

Plextor m8vc 11.31 9.62 PNY CS3030 11.30 9.52 Samsung 970 EVO 11.20 9.42

меньше — лучше меньше — лучше





Накопитель Samsung 970 EVO ожидаемо оказался лидером. В то же время, самый дешевый диск Toshiba TR200 по каким-то причинам оказался быстрее более производительных накопителей Plextor и PNY при загрузке игры. Но мы видим, что если отбросить сотые доли секунд, то все SSD загружают игру и первый уровень за одинаковое время – одиннадцать и девять секунд соответственно. Так и хочется сказать словами из запрещенной ФАС рекламы стирального порошка - «А если нет разницы, зачем платить больше?». Выше я описал два варианта установки SSD. Так вот в первом варианте всё же стоит, ведь диск берётся не только для игр. А во втором варианте, как показывает данный тест, разница отсутствует и колеблется в пределах погрешности. То есть при выборе накопителя вполне можно позволить себе исходить из его цены. Но не забывайте о нюансах, описанных в уже упомянутой прошлой моей статье.

Это какой-то баг, давай вторую игру!

Даю! Battlefield V отличается более долгой загрузкой, как самой игры, так и уровней. Может это позволит ощутить разницу между дисками более наглядно.

Все настройки в игре также выкручены «вправо», а масштабирование разрешения выставлено на 200% при системном разрешении 1440p. Игра «отъедает» в первом уровне примерно 11,5 ГБ оперативной памяти (вместе с ОС) и 7,6 ГБ видеопамяти. Результаты:

Battlefield V

Загрузка игры (секунды)

Загрузка уровня (секунды)

Toshiba TR200 36.37 47.16 Plextor m8vc 30.90 48.19 PNY CS3030 35.79 38.73 Samsung 970 EVO 32.07 50.35

меньше — лучше меньше — лучше





А вот и обещанный сюрприз! Мой фаворит и любимец Samsung 970 EVO оказался лишь вторым при загрузке игры, проиграв две секунды SATA-диску, и последним при загрузке уровня! И не просто последним, а проиграл от трех до двенадцати секунд всем другим дискам, включая Toshiba на откровенно «дохлом» контроллере! Отойдя от удивления, я решил подать Trim на все диски и дать им остыть и «отдохнуть» некоторое время, а потом повторил тесты. Ничего не изменилось! Следующие три прогона принесли примерно те же средние результаты.

Я стал искать причины такого поведения моего "чемпиона". Я переустановил игру на самсунге (благо он мой). Я исключил троттлинг на обоих NVME-дисках, так как в тестах они работали с установленным на них довольно массивным радиатором и их температурный режим был более, чем благоприятный. Да и игры в режиме чтения не создают существенной нагрузки. Я установил на него стандартный драйвер. Ничего не помогло! Результаты изменились в пределах погрешности, но общая картина осталась та же. Возможно всё дело в подключении к чипсетным линиям на материнской плате AMD (установлен последний драйвер чипсета). Но как тогда объяснить, что подключенный к ним же PNY CS3030 стал абсолютным лидером гонки в загрузке уровня? А может это просто такой большой разброс погрешности? Нет же, я ведь сделал много прогонов. Захотелось провести эти же тесты на платформе Intel, но её в наличии не оказалось, поскольку мой компьютер разобран под апгрейд. Полностью очищать диски через удаление я не стал, ведь мне нужны были тесты реального использования. Возможно, дело в том, как именно на текущий момент заполнено пространство диска. Уверен, что точное объяснение есть, просто я его сейчас не вижу или что-то упускаю.

У других пользователей результаты могут будут иными. Но лично мне, общий посыл ясен. И, ознакомившись с такими вот результатами тестов, в следующий раз я хорошо подумаю, стоит ли брать под так называемую «файлопомойку» (для игр и прочего) более дорогой диск или же ограничиться выбором «цена/объём» и взять самый дешевый и ёмкий SSD.