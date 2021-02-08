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Прогресс не стоит на месте и традиционные жёсткие диски (HDD) уступают место в домашних компьютерах и ноутбуках твёрдотельным накопителям (SSD). Кто-то уже давно с ними знаком и разбирается во всех тонкостях выбора SSD. Другие желают приобрести свой первый SSD или обновить существующий, но не нашли времени или желания вникнуть во все технические аспекты данных накопителей. И перед ними возникает пресловутая проблема выбора. Предлагаю вместе разобраться в данном вопросе чуть более подробно.

1. А нужно ли менять HDD на SSD, чем они отличаются и какие у них преимущества?

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Традиционный жесткий диск (HDD) – это запоминающее устройство (компонент компьютера), основанное на принципе магнитной записи. С помощью магнитных головок производится запись (считывание) информации на вращающиеся круглые пластины. Его основные преимущества заключаются в более низкой цене в перерасчете на объём, а также, гораздо более длительный срок хранения информации в выключенном состоянии. Их недостатки: это раздражающая некоторых шумность, низкие скоростные характеристики по сравнению с SSD и меньшая удароустойчивость.

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SSD не имеют механически подвижных элементов и состоят из распаянных на плате нескольких чипов и мелких электронных компонентов. Они бесшумны, более удароустойчивые и значительно быстрее HDD. Но SSD объёмом один терабайт стоит значительно дороже терабайтного жёсткого диска. А хранение информации на них в выключенном состоянии не столь долговременно. Поэтому если вы решили купить SSD и, скинув на него семейный архив, убрать его на хранение шкаф, то передумайте это делать.

Конечно, вы обо всём этом слышали, но звучит не слишком убедительно. Зачем платить больше за меньший объём. Есть такое выражение: «Кто пересел на SSD, тот на HDD уже никогда не вернётся». Оно абсолютно верно! Вы испытаете тот самый «Вау-эффект». Я не говорю о более быстрой загрузке Windows. Хоть и многие об этом говорят, но я не вижу особой разницы в загрузке системы за 15 секунд или за минуту. Ведь я включаю компьютер не для того, чтобы вызвать пожарных. Я говорю об общем отклике системы и гораздо более комфортном использовании компьютера. При использовании SSD программы открываются мгновенно, компьютер перестаёт «задумываться» или, проще говоря, тормозить. Конечно, при условии, что в системе нет других «узких мест». Но многие подтвердят, что если установить SSD на старенький слабый ноутбук, то он обретает новое дыхание. Что касается разницы в надёжности между SSD и HDD, то тут нет победителей. И те и те могут выйти из строя мгновенно или постепенно по разным причинам. Да, в отличие от SSD восстановить информацию с неисправного HDD более вероятно, но стоит это безумных денег и мало касается домашнего сектора. SSD, истратившие свой ресурс флеш-памяти, но продолжающие работать, как правило, уходят в режим чтения и позволяют сохранить информацию перед их уходом в цифровой загробный мир. Но прощаться со своим HDD и выкидывать его или продавать не стоит. Идеальным вариантом для него станет покупка внешнего контейнера для него с отдельной кнопкой включения. Вы можете подключить его к вашему компьютеру и положить рядом на стол в удобное место. На нём вы сможете хранить так называемый «бэкап» - это копии ваших видео, фото, документов, образов программ и операционной системы. Но не забудьте убедиться, что ваш HDD пребывает в полном здравии. Сделать быстро, навскидку это можно при помощи программы Crystaldiskinfo.

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2. А какой SSD подойдёт в мой компьютер или ноутбук?

Всё, с необходимостью SSD в компьютере разобрались! А какой именно SSD подойдёт в ваш компьютер или ноутбук? Для того, чтобы не бегать в магазин и не просить обменять свежекупленный накопитель, давайте разберемся каких видов они бывают. Отбросим ненужную нам информацию и остановимся на реальной практике. В домашних системах сейчас используются три вида SSD:

1. SSD с интерфейсом SATA в корпусе 2,5 дюйма;

2. SSD с интерфейсом SATA в формате M.2;

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3. SSD с интерфейсом NVME в формате M.2.

Первые два полностью идентичны по своим техническим характеристикам и начинке (одинаковые модели разных форматов), но имеют разную форму. Накопитель 2,5 подключается при помощи проводов к материнской плате, а SATA в формате M.2 вставляется в разъём на материнской плате без всяких проводов, что, несомненно, более удобно. Оба SSD с интерфейсом SATA, как правило, имеют небольшой нагрев и не нуждаются в дополнительном охлаждении. NVME более «пылкие» и им иногда требуется радиатор охлаждения. NVME SSD также устанавливается в разъём M.2 на материнской плате. Вот здесь и кроется главный подводный камень. Дело в том, что в разъём M.2 не всегда поддерживает и SSD SATA M.2 и SSD NVME M.2.

Что же делать? Этот вопрос решается легко. Узнайте точное название вашей материнской платы или ноутбука и найдите их на сайте производителя. Затем перейдите в раздел описания технических характеристик и найдите там нужную информацию о том какой разъём M.2 какой тип накопителя поддерживает. Чтобы не искать коробки от материнской платы или не залезать в системный блок компьютера, скачайте программу CPU-Z. На третьей вкладке вы найдёте название вашей материнской платы. Помните, что некоторые ноутбуки могут и вовсе не поддерживать замену накопителя или доступ в корпус может быть затруднён. Тогда вам необходимо обратиться за советом или помощью к другим людям, если у вас это вызывает трудности. А если доступ к отсеку накопителя доступен, то ноутбук можно взять с собой в магазин. За удаленным советом всегда можно обратиться в соответствующую ветку конференции Overclockers.ru.

3. Какая разница между SSD SATA и NVME?

Накопители NVME работают по другому протоколу и имеют более высокие скоростные характеристики. Но они имеют и более высокую цену. Цена и тех и других сильно зависит от «начинки». В более «быстрые» продукты ставятся более производительные контроллеры. Контроллеры также бывают безбуферные и с DRAM буфером. Выражаясь простым языком, вторые, как правило, имеют более высокие скорости на записи и менее подвержены в использовании такому моменту как «залипание» системы на несколько секунд в некоторых сценариях (Windows перестает реагировать на ваши манипуляции мышью или клавиатурой). Но это нечастое и малозаметное в повседневном использовании явление и бояться его не стоит. Обещаю, что не буду больше вас отпугивать от использования SSD, ведь я тут расписываю их преимущества уже целую страницу.

Так какой SSD брать, SATA или NVME? Если вы перешли с HDD на SATA SSD, то вы испытаете «Вау-эффект», а вот при переходе с SATA SSD на NVME SSD вы скорее всего разницы не ощутите. Всё дело в том, что разница в них по большому счёту видна лишь на линейных скоростях. А они используются не так часто, к примеру при перекидывании больших файлов с одного SSD на другой. При профессиональном использовании компьютера, разница уже может быть очень заметна, например на записи файлов большого объёма внутри программы. Если говорить о скачивании игр из интернета, то сначала стоит озвучить максимальную скорость по вашему тарифу. И если тариф 100 Мбит/с, то качаться игра будет одинаково долго на любой SSD. Разница между накопителями на мелкоблочных операциях зависит уже от той самой «начинки».

Стоит упомянуть об объёме накопителя и типе установленного в него флэша. Много объёма никогда не бывает! На накопителях большего объёма пропорционально выше скорость записи. Поэтому нацеливайтесь всегда на максимальный объём, который вы можете себе позволить, с учётом цены. Флеш-память на сегодня в потребительском сегменте представлена тремя видами: MLC, TLC и QLC. Первая двухбитная память имеет больший ресурс, но она дорогая. Трёхбитная TLC на сегодня является оптимальным вариантом. Накопителей с четырехбитным QLC типом памяти я рекомендую избегать, поскольку они не имеют значимых ценовых преимуществ, а в остальном они содержат лишь недостатки (низкий ресурс и скорость записи).

4. Я уже в магазине, что мне покупать?

Любые комплектующие стоит покупать в крупном сетевом магазине с наилучшим отношением к клиенту по части гарантийного сервиса. Покупка на китайских площадках уместна, лишь когда вы не боитесь потерять свои деньги и точно знаете чего хотите.

Вариант первый.

Если вам не важны технические характеристики, вы вообще в принципе не желаете разбираться во всех этих тонкостях и вы просто хотите купить самый дешевый SSD, что есть в магазине, то всё просто. Обратитесь к продавцу-консультанту и он вам что-нибудь продаст. Если вы в недоумении для чего вы тогда всё это читали, то перейдём к варианту с вашим участием. Решайте, какую сумму вы собираетесь потратить. Затем попросите продавца показать вам SSD с памятью TLC, нужного вам объёма и с максимальным из предоставленных гарантийным сроком, «влезающих» в указанных вами сумму. Самым неплохим недорогим вариантом будет являться SSD KIOXIA (Toshiba) 2.5" Exceria SATA III 3D BiCS TLC с трёхгодичной гарантией. Он не отличается выдающимися показателями скоростей, но это качественный накопитель с минимальным нагревом и оригинальным флешем Toshiba, а не отбраковкой.

Вариант второй.

Если вы желаете максимально сэкономить и не идти в финансовый разнос, но не согласны покупать что попало, то для вас есть варианты хороших SSD с DRAM-буфером. Это то, что называется «лучшее за свою цену». Чаще всего лучше взять накопитель «послабее», но большего объёма.

SATA 2,5”:

- PLEXTOR PX-512M8VC

- Western Digital Blue

- SAMSUNG 860 EVO (не рекомендуется для старых систем AM3)

- Crucial MX500

SATA M.2:

- WESTERN DIGITAL Blue M.2

- SAMSUNG 860 EVO M.2

- Crucial MX500 M.2

NVME M.2:

- KINGSTON SA2000 M.2

- WD Blue SN550 (безбуферник, но хорошего качества)







Вариант третий.

Когда хочется уже что-то посерьезнее, но, всё ещё, не теряя рассудок и не соря деньгами. Это однозначно буферные NVME накопители объёмом от 480 GB.

- A-Data XPG SX8200 Pro

- A-Data XPG GAMMIX S11 Pro

- PNY CS3030

- Smartbuy Impact E12

- Samsung 970 EVO

- Samsung 970 EVO Plus

- Western Digital Black SN750

Вариант четвёртый.

Гулять, так гулять! Хочется самого быстрого и мощного и без всяких компромиссов. В этом случае лучше смотреть накопители объёмом от 1 TB.

- PNY CS3040

- Smartbuy Impact E16

- Samsung 980 PRO

- Western Digital Black SN850





Я считаю, что на этом проблему выбора SSD можно считать решенной. Конечно, у каждого своё мнение по этому вопросу и им можно аргументировано поделиться.