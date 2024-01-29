«Темный рыцарь» по-прежнему остается одним из самых выдающихся фильмов о супергероях в истории кино. Этот темный фильм 2008 года рассказывает о Бэтмене (в исполнении Кристиана Бэйла) и его борьбе с преступностью. Режиссер Кристофер Нолан смог создать новый подход к экранизации комиксов и сделать супергеройское кино более серьезным и глубокомысленным, в отличие от легкого и поверхностного жанра, который был популярен до выхода этого фильма от Warner Bros.

Этот фильм является самым знаменитым представителем киновселенной DC Comics и славится блестящей ролью Хита Леджера, который сыграл Джокера. Леджер был всего 27 лет, когда снимался в этом фильме, и он показал непревзойденное мастерство в исполнении своего персонажа. Его роль считается лучшей в жанре супергеройского кино, а его ранняя смерть в 28 лет лишь придала ему легендарности.

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В «Темном рыцаре» Джокер Леджера ставит под сомнение самые глубокие убеждения Брюса Уэйна, который является противоположностью Бэтмена и его заклятым врагом. Джокер вызывает супергероя на идеологическую битву, атакуя не только его, но и его родной город Готэм, а также порядок и нравственность, которые поддерживают современное общество. Джокер представляет собой хаос в мире, где царит закон.

В этом обзоре фильмов я расскажу о каждом из столкновений между Джокером и Бэтменом и сопоставлю их с другими яркими моментами, которые создал Кристофер Нолан со своей командой звезд. Я выбрал 10 лучших моментов из «Темного рыцаря», которые включают в себя незабываемые сцены, ключевые моменты развития персонажей и запоминающиеся цитаты.

10. Притча Альфреда

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«Некоторые мужчины просто хотят смотреть, как горит мир».

Альфред всегда выглядел как неуклюжий старичок в фильмах о Бэтмене, но в трилогии Нолана «Темный рыцарь» он говорил с жестким акцентом и имел все характерные черты Майкла Кейна, которого выбрали для этой роли. Кейн обладал естественной харизмой и опытом игры в ролях богачей, гангстеров и злодеев, что делало его персонажа более глубоким и реалистичным, чем можно было ожидать.

В «Темном рыцаре» он рассказывает небольшую историю о том, как он и его команда преследовали вора в Бирме, который похитил драгоценности. В это время в фильме Джокер творит беспредел, он не имеет никаких мотивов, а Брюс Уэйн (который еще молод) уверен, что у всех есть цель, и что ему нужно только выяснить, что это за цель. Тогда Альфред перестает быть просто слугой, просто заменой отца, он становится учителем; необходимым элементом в системе Бэтмена, который делает больше, чем просто приносит Брюсу завтрак и заказывает детали.

Это короткая сцена, в которой великолепный актер произносит потрясающий монолог. Это произведение, которое раскрывает безумные способы злодея и дает главному герою ценный урок, который повлияет на его взгляды в будущем. Альфред, когда Брюсу очень нужна была его поддержка, напомнил богатому наследнику, что не все стремятся к тому, что «имеет смысл, как деньги», что есть люди, которых «невозможно купить, испугать, убедить или согласовать с ними», что Джокер, по существу, противопоставляет себя всему, что составляет наше современное общество, и что Уэйн, как и Бэтмен, должен быть готов меняться и адаптироваться, чтобы сражаться с ним.

9. Покушение

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Было приятно увидеть актера в гриме Джокера после многих потрясающих сцен с ним, когда он появился в сцене, где пытался убить Темного рыцаря. Нолан хотел показать персонажа только на мгновение, но, как обычно в его фильмах, это был важный момент для сюжета, который раскрыл характеры персонажей и увеличил скорость рассказа.

Пока Брюс Уэйн ищет подсказки, чтобы найти Джокера, который угрожает жизни чиновников на похоронах комиссара Лоэба, толпа замолкает, когда мэр говорит речь. Нолан умело показывает разных персонажей в напряженной обстановке, музыка становится громче, когда Уэйн находит то, что искал. Вместе с выстрелами из почетного салюта начинается стрельба по нашему герою от тайных агентов на крышах, и становится ясно, что за салютом стоят Джокер и его «убийцы», которые собираются застрелить мэра. Это сцена, которая демонстрирует искусство создания напряжения в такой ситуации, сочетая разные элементы, чтобы лучше показать, что происходит на сцене, но, может быть, еще более впечатляюще показать, какую роль играет Уэйн для многих важных людей в Готэме и как многие надеются на Бэтмена, чтобы он защитил их.

Это был момент отваги и для Джеймса Гордона, который «пожертвовал» собой, чтобы защитить мэра Гарсию, притворившись мертвым и спрятавшись, пока не смог поймать Джокера. Это был кульминационный момент одного из многих напряженных эпизодов «Темного рыцаря», который отражал самое незаметное достоинство этого фильма, его ритм; великолепное творение киноискусства, которое повысило авторитет Нолана, но, что еще важнее, уже удивительно сильную историю.

8. Харви Дент

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В трилогии Кристофера Нолана «Темный рыцарь» мало сцен с погонями. Но есть несколько замечательных примеров, которые опровергают это правило. Одна из них - это сцена из «Темного рыцаря», где броневик с Харви Дентом, которого только что арестовали, едет по Готэму и подвергается атаке Джокера и его людей. За ними гонится Бэтмен на своем Бэтмобиле. Это сумасшествие, это неистовство, это напряжение между разными персонажами, которое достигает кульминации, когда Джокер просит Бэтмена сбить его.

Эта сцена становится еще более захватывающей, когда Джокер меняет свой пулемет на реактивную гранату. Нолан делает это в основном для юмора (как и сам Джокер в комиксах, а также его дерзкий и непредсказуемый характер в этой версии), но также и для судьбы одного из главных героев фильма, Харви Дента - это забава с серьезной целью. И, что важно, Бэтмен появляется только тогда, когда Джокер стреляет из своего оружия. Когда Джокер продолжает свое движение, Бэтмен превращает свой Бэтмобиль в Бэтцикл, что еще больше повышает напряжение как в сюжете, так и в картинке, Бэтмен теперь более уязвим для внешних угроз; В конце концов, Джокер оказывается один посреди дороги с одним из своих маленьких пистолетов. Человек против человека, Джокер просит убить его, но Бэтмен отказывается, и Джеймс Гордон приходит, чтобы арестовать злодея и посадить его в тюрьму.

Эту сцену мог бы пропустить менее опытный режиссер, но Кристофер Нолан использовал её, чтобы показать, как Бэтмен и Джокер все больше и больше приближаются к взаимному уничтожению, несмотря на все свои усилия они изматывают друг друга практически до нуля. И, что еще круче, он делает это, создавая важные моменты для характеров Харви Дента и Джеймса Гордона, напоминая нам, как они важны для того, чтобы Брюс Уэйн смог передать Готэм «настоящему герою», поднимая главную сюжетную линию между Уэйном, Дентом и Гордоном, которая станет основой последней части фильма.

7. Жертвоприношение Бэтмена в эпилоге

«Он герой, которого заслуживает Готэм, но не тот, в котором он нуждается прямо сейчас».

В конце «Темного рыцаря» есть много удивительных сюжетных развязок, среди которых то, что Брюс Уэйн победил свои страхи, спасая семью Джеймса Гордона от того, что случилось с ним самим, но самое лучшее - это то, как Гордон объясняет своему сыну, какую цену заплатил Бэтмен за то, что подставил Харви Дента.

Когда Дент лежит бездыханный на полу, Брюс обращается к Гордону и просит его обвинить Бэтмена в убийствах, которые совершил Дент. Уэйн искренне верит в идею, что Готэм может идти вперед с «настоящим» героем, а не мстителем в маске. Это момент, который связан с концом «Бэтмен: Начало», когда Рэйчел говорит Брюсу, что она будет ждать, пока Готэм не перестанет нуждаться в нем - «может быть, когда-нибудь, когда Готэм не будет нуждаться в Бэтмене, мы увидимся снова» - и говорит о том, как собственный выбор Рэйчел исказил правду Уэйна. Правда, с которой он столкнется в «Темном рыцаре: Возрождение легенды» с помощью Альфреда и из-за замысла Бэйна. Когда он убегает в туман, за ним гонится полиция, мы также понимаем, что это жертва его эго; что, несмотря на всю роскошь, красоту и радость, которые сопровождают рост популярности Бэтмена и возвращение Брюса Уэйна в жизнь, Готэм все еще важнее для Брюса Уэйна, чем он сам.

Гэри Олдман сыграл свою роль великолепно, а знаменитый и новаторский саундтрек «Темного рыцаря» создавал напряжение на экране. Это был такой финал, который хорошо завязывал все главные события истории, но оставлял и некоторые загадки (Бэтмена преследуют, он может исчезнуть из Готэма, правда о Денте скрыта) для того, чтобы продолжить их в следующем фильме. Это было настоящее киноискусство, которое заслуживало быть последней сценой фильма.

6. Джокер встречает толпу

Хочешь посмотреть на фокус?

Когда Джокер появляется на собрании мафии в «Темном рыцаре», это становится легендарной сценой в жанре супергеройских фильмов, ключевым моментом для понимания его характера, который используется для всего, от видео-монтажей на YouTube до дорогой рекламы; Это действительно великолепное зрелище.

Здесь Джокер нарушает видео-связь Лау с самыми могущественными и жестокими боссами мафии, чтобы предложить им свою идею: «убить Бэтмена». Это первый раз, когда мы слышим его голос после начальной сцены, и он сразу же показывает, насколько он необычен и непредсказуем (словоигра). Как спрашивает один из мафиози: «Если это так легко, почему ты еще не сделал этого?»

После своего знаменитого фокуса с карандашом (который он втыкает в глаз одного из головорезов), а потом отказываясь «делать из мухи слона» (тянув за шнурки от гранат, спрятанных под его одеждой), можно наслаждаться его речью и поведением, но именно актерская работа Леджера делает эту сцену незабываемой. То, как он использует каждую фразу и движение в кадре, демонстрирует его мастерство в «Темном рыцаре».

Эта сцена больше показывает Джокера, чем развивает сюжет, потому что она фокусируется на его цели как злодея, а не на других героях и событиях, как в других частях этого списка. Но ее замечательная режиссура и исполнение делают ее запоминающейся и важной для «Темного рыцаря», лучшего фильма про супергероев за всю историю.

5. Социальный эксперимент Джокера

«Безумие, как известно, подобно гравитации. Все, что для этого нужно, — это небольшой толчок».

В конце сюжета про Джокера мы видим, как он хочет заставить горожан Готэма убить своих заложников в последнем тесте на их мораль - у них есть две лодки, на каждой из которых есть кнопка, которая взорвет другую. Если они подорвут другую лодку, они спасутся. Если никто не нажмет на кнопку, они все умрут.

Это простая моральная головоломка, разыгрываемая со всем пылом лучших работ Нолана: Бэтмен сражается с противниками и солдатами, чтобы добраться до Джокера, пока пассажиры на лодках решают, стоит ли им жать на кнопки. На лодках самым запомнившимся становится Томми Листер-младший - большой и весь в татуировках зэк, который говорит капитану лодки: «Дай сюда, я сделаю то, что ты не смог сделать 10 минут назад», а потом выбрасывает кнопку в воду - но именно когда Бэтмен наконец догоняет Джокера и схватывается с ним в бою, сцена становится еще более захватывающей.

После недолгого боя, в котором Джокер оказывается сильнее (подтверждая, что он самый опасный враг Бэтмена), Джокер сбивает Бэтмена с ног и заставляет его смотреть, как, по его мнению, горожане Готэма взорвут друг друга. Это важный момент для Брюса Уэйна под маской, когда они, в итоге, решают не делать этого, и время истекает, а Джокер не добивается своего, жители города Уэйна — города, который, по словам Ра’с аль Гула в «Бэтмене: Начало», превратился в ад, — показывают ему, что они достойны того, чтобы за них сражаться, показывая именно то, что, по мнению Уэйна, нужно спасать. Как они убеждают Уэйна, что как народ они могут исправиться, они также убеждают в этом Джокера, и именно тут Леджер демонстрирует, пожалуй, самый тонкий оттенок всего своего выступления, безумие, сменившееся на его лице широко открытыми глазами и почти чувственными выражениями, которые, кажется, дают понять, что под гримом есть человек и заставляют нас по-настоящему сочувствовать его поражению.

Когда Бэтмен контратакует и сбрасывает Джокера с высокого здания, на котором они бились, Джокер летит вниз, смеясь, как будто он тоже победил, «убив Бэтмена» идеологически (заставив Бэтмена убить другого человека), но Бэтмен спасает его, доказывая Готэму, как они доказали ему, что он хороший парень. что можно ему доверять, даже несмотря на то, что он незаконно и тайно следил за ними. Когда Джокер висит вверх ногами, а камера переворачивается на его сторону, последняя реплика Джокера становится прощальным словом Леджера, давая нам на секунду оценить величие его игры, которой мы все только что наслаждались. Это потрясающий момент Бэтмена.

4. Допрос

Когда Джокера поймали и посадили в тюрьму, это был хитрый ход в сюжете «Темного рыцаря», который заставлял думать, что он все продумал (хотя иногда казалось, что он действует наугад). В этой сцене Бэтмен допросил его в полицейской камере, и это был первый раз, когда они поговорили серьезно, и эта сцена стала похожа на фильм Мартина Скорсезе, а не на обычный фильм про супергероев.

«Не начинай с головы; Они потом не почувствуют остальное… Понятно?» — так он начал дразнить; Это сразу же показало, что Бэтмен не сможет его сломать просто силой. Сцена развивалась, и Джокер становился все более злым и опасным для взглядов Бэтмена. Он насмехался над Бэтменом во время их битвы, а потом поставил перед ним последний выбор: спасти Харви Дента или женщину, за которой он прыгнул с крыши, Рэйчел. Они оба были привязаны к бомбам, в разных местах. Бэтмен решил спасти Рэйчел, но Джокер обманул его, и он нашел Дента, а Рэйчел погибла, когда Бэтмен вытащил прокурора.

Джокер демонстрирует свою хитрость еще до того, как он говорит Харви Денту в больнице: «Я выгляжу как человек с планом?». Он предугадал, что Бэтмен придет за Рэйчел и Дентом, которых он привязал к бомбам, и он подготовил способ побега из камеры (используя осколок зеркала, которое Бэтмен разбил об его лицо, чтобы взять в заложники полицейского). Он также спрятал одного из своих сумасшедших почитателей в камере с мобильником, превращенным в бомбу, вшитым в его живот (который он взорвет по звонку).

Это сцена, которая удовлетворяет как фанатов Бэтмена, так и любителей триллеров, но она также повышает опасность Джокера для Бэтмена, а также включает в действие других персонажей, таких как Гордон и Дент, заканчиваясь смертью одной из главных героинь трилогии: Рэйчел Доус.

3. Джокер взрывает больницу

Это такая же легендарная сцена, как и все другие сцены с Джокером в этом фильме, но она также выходит за пределы кино, чтобы быть замеченной даже теми, кто не очень разбирается в нем; и она служит концом одного из самых злых замыслов Джокера, но также и показом его воздействия на Готэм, а особенно на мировоззрение Брюса Уэйна. Когда в фильме «Бэтмен: Начало» горение дома Уэйнов символизировало проблемы Брюса с его семейным прошлым и поиском себя, то этот взрыв в больнице в «Темном рыцаре» говорит о том, что Джокер может уничтожить все, во что верит Брюс.

Из-за действий Джокера здесь Уэйн соглашается на схему подслушивания, которую Люциус Фокс не одобряет, и в итоге противоречит своей вере в то, что Готэм может исправиться, но Бэтмен не знает, что взрыв в больнице также означает переход Харви Дента на сторону зла и то, как вера Брюса Уэйна в нового героя буквально сгорела. Кроме того, Джокер поражает Готэм в больнице, показывая, как антагонизм Джокера глубоко проникает в сердце города Брюса таким образом, которого антагонист первого фильма, Рас аль Гул, не смог добиться; угрожая всем обычным жителям Готэма без разбора.

Это одна из самых потрясающих картинок в кино 21-го века, когда Джокер выходит из больницы в гриме и одежде медсестры, а за его спиной все летит на воздух, между взрывами делая короткие паузы, когда он оборачивается к зданию, будто ему не нравится, что все не по его сценарию. И это становится еще круче, потому что режиссер Кристофер Нолан снимал настоящее разрушение здания для этой сцены, делая ее еще более правдоподобной и еще более нестареющей.

2. Джокер срывает сбор средств в пентхаусе Уэйна

Леди и джентльмены, мы — сегодняшнее развлечение.

Когда Джокер атакует квартиру Брюса Уэйна, где находится Харви Дент, это тот момент, который принес актеру «Оскар», а Хиту Леджеру — «Оскар». Здесь есть главные герои Альфред, Харви, Рэйчел и Брюс, но именно разрушительное появление Джокера показывает его силу в сюжете.

Решение Кристофера Нолана перевезти Брюса Уэйна из поместья Уэйнов в пентхаус в центре Готэм-сити создало визуальное представление о статусе миллиардера Уэйна на вершине социальной лестницы. Там, наверху, он должен чувствовать себя защищенным, но Джокер не знает границ, и он приходит на вечеринку в квартиру, чтобы показать, что ему все равно, кто богатый, а кто бедный. Он доберется до всех и каждого, его влияние на Готэм будет ощущаться независимо от различий между людьми в социальном статусе.

Это потрясающая сцена с технической точки зрения, камера Уолли Пфистера быстро (но не спеша) движется по комнате, в то время как Джокер летает вокруг, как оса, его аура давит на богатых людей, которые не привыкли к такому злому виду и поведению. Когда мы приближаемся, мы видим Джокера в его самом безумном состоянии, его схватка с Рэйчел, особенно, показывает, как он рассказывает разные истории о том, как он получил эти шрамы, и, таким образом, показывает, что с ним нельзя договориться. И все это происходит, пока Брюс Уэйн идет по квартире, и все это заканчивается тем, что «тогда ты будешь любить меня», когда Бэтмен и Джокер впервые встречаются лицом к лицу, но только на мгновение. Когда Джокер бросает Рэйчел вниз, а Бэтмен прыгает за ней, чтобы спасти ее, Джокер выигрывает, потому что он узнает, что у Бэтмена есть слабое место, и что это Рэйчел Доус.

Это одна из тех сцен фильма, которые даже актеры, игравшие в нем, говорят, что это было особенное. Одна из самых важных сцен в истории фильмов про супергероев, конечно, но и прекрасное, насыщенное, впечатляющее произведение искусства, не зависящее от жанра или темы.

1. Пролог

«Я верю, что все, что тебя не убивает, просто делает тебя чужим».

В конце фильма «Бэтмен: Начало» Джеймс Гордон дает Бэтмену визитку: визитку джокера. Это был тот момент, который вызвал большой интерес к продолжению, которое уже заслужило все похвалы. После того, как Хит Леджер умер раньше времени, между этим и выходом «Темного рыцаря», и когда все актеры и съемочная команда открыто говорили, как замечательно он играл, 2-я трилогия Нолана «Темный рыцарь» не теряла времени, чтобы показать его присутствие; начальная сцена, в которой банда преступников в масках Джокера грабит банк мафии, а Джокер тянет за веревочки.

Это одна из тех сцен, которые заставляют вас помнить, зачем вы смотрите кино. Снятый в полном формате IMAX (самое лучшее звуковое оборудование в мире) и показанный с гладким панорамированием, которое могут сделать только камеры IMAX, каждый кадр был сделан с нуля, чтобы быть таким же полным информации, риска, смысла, как и любой другой в фильме, и монтаж постоянно работал вместе с великолепным саундтреком Ханса Циммера и Джеймса Ньютона Ховарда, чтобы придать ритм всему действию.

В начале фильма «Темный рыцарь» Джокер тестирует банду так, как мы видели, как Бэтмен рос в течение часа в «Бэтмен: Начало»; И он не наказывал их тюрьмой или побоями, он наказывал их там, где было больнее всего… их деньги. Во многих кадрах эпизода присутствие Джокера играло важную роль, чтобы еще больше повысить ожидание появления Леджера, его окончательное открытие в конце эпизода утвердило Джокера в исполнении Хита Леджера как одного из самых лучших персонажей в истории кино.

Что касается незабываемых и важных моментов, то для супергеройского кино мало что важнее, чем этот. В этом прологе от Кристофера Нолана в «Темном рыцаре» мы понимаем, что угроза Бэтмена отличается от всех тех, с которыми он сталкивался в «Бэтмен: Начало», в то время как нам более реалистично напоминают о причинах, по которым мы смотрим эти фильмы на большом экране. Более того, нам дают впервые посмотреть на последнее полное выступление одного из величайших талантов в мире, который покажет одно из лучших выступлений в жанре, в манере, которая кажется такой же великой во вселенной фильма, как и для каждого из нас здесь, в реальном мире.