Новое устройство от Apple оказалось совершенно не ремонтопригодным в домашних условиях.

Компания iFixit, известная тем, что разбирает популярные электронные устройства и анализирует их внутренние компоненты, выпустила свой последний видеоролик. На этот раз это новый продукт Apple Vision Pro. При цене в $3499 это слишком дорогое устройство, чтобы разбирать его просто из любопытства.

Даже не говоря уже о Vision Pro, продукты Apple, как известно, очень сложно разобрать. В них используются винты, которые используются редко или используются только Apple, а также много клея, что вызывает критику со стороны любителей. Уже широко известно, насколько Apple ненавидит концепцию самостоятельного ремонта. Однако даже в свете практики Apple, Vision Pro оказалось необычайно сложно разобрать. iFixit описал это как «безумный процесс разборки».

Компания заявила в видео: «За исключением сменных магнитных деталей и функции вставки SIM-карты, во всем процессе разборки не было ничего простого. Это была действительно сложная работа. Винты, требующие тщательного внимания, и многочисленные кронштейны. Весь процесс разборки был завершен, с невероятно большими усилиями. Это был кошмар», - объяснил он.

iFixit уже имеет значительный опыт разборки ИТ-устройств. Они имеют репутацию специалистов по разборке даже самых сложных устройств. Тем не менее, Vision Pro защищен слоями с помощью винтов, клея, лент, защитных пленок и кронштейнов, поэтому было показано только одно видео, где можно заглянуть внутрь продукта. Факты, обнаруженные в результате анализа внутренних частей, будут раскрыты позже в другом видео. Конечно, среднестатистический пользователь Apple Vision Pro не станет пытаться разбирать и модифицировать этот дорогой продукт.

Поскольку это продукт, в котором используются новейшие технологии, внутренняя конструкция неизбежно очень сложна. Однако также очевидно, что пользователи имеют «право на ремонт». Apple, которая до сих пор сопротивлялась «праву на ремонт», дала понять, что несколько смягчит свою существующую позицию в 2023 году. Однако антипользовательский дизайн, который можно увидеть в Vision Pro, более точно раскрывает истинные намерения Apple.

Apple продает AppleCare Plus для Vision Pro за $499. Если вы подпишетесь на AppleCare Plus, стоимость ремонта лобового стекла снизится с $799 до $299. Прочий ремонт обойдется в колоссальные $2399 или $299 с AppleCare Plus. Учитывая, что Vision Pro очень сложно разобрать, а стоимость ремонта непомерно высока, стоит задуматься о подписке на AppleCare Plus.