Попытка не мытьём, так катаньем добиться успеха

Украинское контрнаступление продолжается уже 40 суток, но результаты прямо говорим не очень. И командование украинского Генштаба решило изменить тактику наступления, перейдя от атак значительными силами к старой "тактике Залужного", подключая к контрнаступлению сверхмалые группы при поддержке всего двух-трёх бронемашин.

Небольшая предыстория: советники стран НАТО рекомендовали Зеленскому начать контрнаступление крупными группами как по численности живой силы, так и по составу участвующей техники. Генерал Залужный высказался против западной тактики. Такого "вольнодумства" не могли простить в офисе украинского президента, всячески убрав главкома ВСУ из публичной плоскости.

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Залужный же не остался в долгу, обратив критику на само НАТО, упрекнув тех тем, что без господства авиации они бы вообще не приступили к наступлению.





Источник фото: google.com





Теперь, когда по словам Владимира Путина, Украина потеряла до 300 танков, всё-таки ВСУ решили вспомнить "старое" и применить тактику контрнаступления, опробованную в минувшем году в Харьковской области и принёсшей тогда успех по ряду причин.

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Но тут нужно сделать небольшое примечание: ситуация начала осени 2022-го и ситуация в июле 2023 - это две совершенно разные истории. Под Харьковом малые маневренные группы не встречали на своём пути обширные минные поля, заградительный огонь ствольной артиллерии и ураганные "посевы" российского РСЗО. Нельзя забывать и о засадах ПТУР и ПТРК, многочисленных армадах дронов-камикадзе и ударных вертолётах, встречающих такие группы, работающие "по канонам Залужного". Поэтому с так называемой "тактикой Залужного" не всё так однозначно.