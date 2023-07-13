Потому что никто не хочет быть магнитом для всего тяжёлого со стороны ВС РФ

О том что западные танки, переданные в украинскую армию, представляют собой повышенный интерес со стороны российских вооружённых сил, это давно не секрет. Именно военные образцы стран НАТО поражаются первыми, рассказал президент России Владимир Путин в эфире федерального канала "Россия 24".

Так за время летнего контрнаступления ВСУ Украина потеряла 311 танков различных типов. Из этого числа не менее одной трети составляют танки западных государств, часть из которых немецкие ОБТ "Leopard".

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Источник фото: gazeta.ru





Зная о "большой любви" российских военнослужащих к немецким и иным иностранным танкам, украинские солдаты и офицеры стараются всеми способами избежать включения в экипаж таких гусеничных машин. Зарубежные тяжёлые ОБТ поражаются в первую очередь, заявил российский лидер.

Кроме того, те же "Леопарды" и польские переделки советских танков горят не хуже, чем любая другая тяжело бронированная машина. Точнее ярче и быстрей вспыхивают чем классические Т-72, добавил Владимир Владимирович.

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И как констатировал верховный главнокомандующий, передача новых образцов вооружения не поменяет в нужную сторону обстановку на поле боя для ВСУ, а только её усугубит.