Кратко "по классику": ваши ожидания - ваши проблемы

Генерал Валерий Залужный, занимающий должность главнокомандующего ВСУ, рассказал, что его приводят в высшую степень раздражительности заявления о якобы слишком медленном, чем предполагалось, наступлении Украины на южном направлении. Многозвёздный высший офицер обвинил всех критиков в том, что они считают этот конфликт обыкновенным шоу, но "забывают", что любое продвижение вперёд сопряжено с большой кровью для наступающей стороны, заявил в своей беседе с американским The Washington Post.

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Источник фото: iz.ru







Залужный не удержался чтобы не пожаловаться на дефицит вооружений, а также боеприпасов и той самой актуальной истребительной авиации, которой ВСУ так не хватает. А вот если бы она появилась, то и наступление пошло бы "как по маслу". Но без превосходства в воздухе такого не случится, заявил он. Напомнил главком ВСУ и о том, что западные страны, например, никогда бы не начали свое потенциальное наступление, не имея в воздухе превосходства над силами вооружённого оппонента.

В конце концов беседа была подведена к известному тезису: ваши ожидания - ваши проблемы. Ведь без всего необходимого в достаточном объеме, контрнаступление невозможно, а вот вооружённые силы Украины могут наступать. Пускай это и делается не так быстро, как того ждут сторонние наблюдатели. И это проблема прежде всего таких зрителей, смотрящих на противостояние со стороны.





Источник фото: wp.com





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Интервью же завершилось известиями о том, что на западной границе Украины сосредоточено по той стороне межграничной "межи" в двое больше различных самолётов, чем самолётов ВКС РФ. И вот почему бы часть таких бортов не передать в ВВСУ? А вот российская авиация на голову превосходит всё то, чем вооружены украинские пилоты: тут тебе и другое поколение техники, да и авиации в целом у российской армии несоизмеримо больше. Силён был Залужный и в доходчивых примерах, где назвал ВСУ, точнее её воздушные силы, как армию, пошедшую в наступление с луками и стрелами против современного противника.