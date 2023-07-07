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Российский противотанковый ракетный комплекс "Корнет" в ходе СВО продолжает показывать чудеса поразительной эффективности и дальности применения своего боеприпаса.

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Так по словам начотдела, занимающегося обучением операторов противотанковых установок в фирме КБП имени Шипунова Игоря Жабина, действующие бойцы, прошедшие курсы в структуре, продолжают сообщать невероятную информацию, оказавшуюся самой подтвержённой правдой.

Так по словам военнослужащего российской армии, во время проведения спецоперации на Украине, один солдат за сутки смог поразить 50 военных целей. Другие операторы смогли накрыть объект удачным попаданием с экстремального расстояния в восемь километров, задействуя для рекордного выстрела оптическую мощь тепловизора.





Источник фото: tvzvezda.ru





Но интересные рекорды продолжают поступать: третий оператор противотанкового "Корнета" смог во время своего самого удачного выстрела пробить насквозь четыре бронированных машины, когда боеприпас попал в самую крайнюю единицу техники ВСУ.

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Этот российский ПТРК занимает по праву самое высокое место как самый мощный переносной ракетный комплекс, "работающий" с наземной бронетехникой. Благодаря специально разработанной боеголовке, "Корнет" одним выстрелом способен пробить как динамическую защиту, так и броню корпуса, тем самым проникая через две дополнительных среды.