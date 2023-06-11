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Сладков: ВСУ на Запорожском фронте применили новую тактику артподготовки и маскировки наступления
Из-за умалчиваемых причин ВСУ в дневное время вынуждены наступать без прикрытия бронетехники
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   ВСУ не оставляют попыток контратаковать российские позиции на Запорожском направлении - сообщает военный журналист Александр Сладков. Старт атаки начался с массированного артобстрела рассказал военкор.

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   Украинские военнослужащие изменили свою тактику, использовав во время своего выдвижения дымовую завесу. Делается это для маскировки передвижения штурмовых колонн бронированной техники. 

   Пока дым да снаряды, но вся линия обороны находится под полным российским контролем.


Источник фото: arhangelsk.bezformata.com


   Днём наступательные действия ВСУ не прекращались, но по определённой причине "наступ" происходил без выдвижения к российским позициям бронетехники. Бойцы украинской армии передвигались пешком.

   Возможно одной из таких весомых причин отказаться от использования в дневном наступательном порыве ВСУ иностранной техники - это большие потери в ходе прошлодневных попыток. Чай, закрома "иностранной родины" не безграничны - поэтому западное вундерваффе надо бы поберечь.

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   А пока на фоне того что у ВСУ не очень то получается "контрнаступать", американские сенаторы призвали Байдена передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Но американский хозяин Белого дома не торопится с положительным ответом.

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#всу #сладков
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