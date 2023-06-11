Такой вывод напрашивается сам собой после остановленного ВС РФ украинского контрнаступления на Запорожском направлении

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Высокое качество подготовки российской армии стало очевидным после неудавшегося контрнаступления ВСУ, делает выводы бывший офицер НАТО Ставрос Атламазоглу. Своим мнением он поделился в издании Sandboxx.

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Ставрос рассказал о создании ВС РФ масштабной оборонительной сети с инженерными сооружениями, окопами, дотами и минными полями.

Запад сильно ошибся, недооценив российские силы, прекрасно показавшие себя, дав миру "картинку" горящих ОБТ Leopard и бронетранспортеров M2 Bradley.





Источник фото: google.com





Кроме того экс-разведчик Скотт Риттер лишний раз напомнил, что ВСУ не стоит надеяться на поддержку НАТО в деле спасения от армии ВС РФ, которая просто перемелет силы ВСУ как могучие жернова зерно в обычную муку. И в лучшем случае украинских солдат ждёт российский плен. А вот в худшем - погибель, считает Риттер.

Владимир Зеленский отказался признать, что ВСУ проводит контрнаступление, обозвав всё это некими "действиями".

По сообщению отечественного оборонного ведомства два дня атак Украине стоили потери девяти танков и значительного количества живой силы.

И опубликовало видео горящих парами немецких Леопардов и американских Брэдли.









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