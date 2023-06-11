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Офицер НАТО назвал подготовку российской армии отличной на фоне горящих "Леопардов" и БМП "Брэдли"
Такой вывод напрашивается сам собой после остановленного ВС РФ украинского контрнаступления на Запорожском направлении
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   Высокое качество подготовки российской армии стало очевидным после неудавшегося контрнаступления ВСУ, делает выводы бывший офицер НАТО Ставрос Атламазоглу. Своим мнением он поделился в издании Sandboxx.

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   Ставрос рассказал о создании ВС РФ масштабной оборонительной сети с инженерными сооружениями, окопами, дотами и минными полями.

   Запад сильно ошибся, недооценив российские силы, прекрасно показавшие себя, дав миру "картинку" горящих ОБТ Leopard и бронетранспортеров M2 Bradley.


Источник фото: google.com


   Кроме того экс-разведчик Скотт Риттер лишний раз напомнил, что ВСУ не стоит надеяться на поддержку НАТО в деле спасения от армии ВС РФ, которая просто перемелет силы ВСУ как могучие жернова зерно в обычную муку. И в лучшем случае украинских солдат ждёт российский плен. А вот в худшем - погибель, считает Риттер.

   Владимир Зеленский отказался признать, что ВСУ проводит контрнаступление, обозвав всё это некими "действиями". 

   По сообщению отечественного оборонного ведомства два дня атак Украине стоили потери девяти танков и значительного количества живой силы.

   И опубликовало видео горящих парами немецких Леопардов и американских Брэдли.



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