Соответствующая резолюция была подготовлена для отправки на подпись американскому президенту

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Организованная группа американских конгрессменов составила проект резолюции, призывающей президента США Джо Байдена отправить украинской армии ATACMS - ракеты оперативно-тактического уровня.

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По мнению членов американского законодательного органа, отказав в вооружениях ВСУ, необходимых для победы, администрация Белого дома затягивает проведение СВО, тем самым вызывая бесчисленные украинские потери, считает Майкл Маккол, инициатор послания главе Овального кабинета.

К слову, это не первое такое воззвание: 24 часа назад представитель демократов Джейсон Кроу с такой же точно группой обратился к Байдену и попросил передать ВСУ ATACMS. И как посчитал Кроу, передача таких дальнобойных ракет есть ничто иное, как "приемлемый риск".





Источник фото: google.com





В частности, 30 мая выступая по поводу передачи Украине вышеобозначенных ракет Джо Байден сказал, что "Это все еще рассматривается".

ATACMS - работающая на твёрдом топливе баллистическая ракета тактического уровня, запускаемая с поверхности земли. Средствами доставки, имеющимися на вооружении ВСУ, могут быть те самые РСЗО HIMARS. Запущенная с помощью него такая ракетная единица способна пролететь около 300 километров.

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В ноябре прошлого года россияне "добыли" одну из ракет "Хаймарса", где изучив её, научили свои силы ПВО перехватывать данный реактивный снаряд.