Теперь считается, что опытные украинские лётчики могут справиться за 120 дней вместо предполагаемых ранее 16 месяцев

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Украинские лётчики имеют шанс закончить обучение по управлению истребителями F-16 довольно быстрее, чем это предполагалось ранее. Такого мнения придерживаются на Западе. По версии американской прессы, процесс переподготовки по пилотированию американских самолётов может завершиться за 120 дней вместо первоначальных 16 месяцев.

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Специалисты, занимающиеся обучением лётных экипажей, пришли к выводу, проведя предварительные тесты на авиасимуляторе с украинскими пилотами, что последние имеют такое качество, как высокая степень усвоения учебных материалов. И такая картинf признана "очень радужной", где Пентагон прямо признал удивительный эффект, украинской "сверхобучаемости" своих подопечных из ВВСУ.

Теперь оборонное ведомство США задумалось над пересмотром программы обучения по управлению F-16.





Источник фото: peakpx.com





Так два украинских лётчика за две недели, проведённых за тренажёром на авиабазе в Аризоне удивили видавших виды инструкторов, поражённых "блестящим стилем". Как приводится в публикации Yahoo News, пара украинских испытуемых никогда ранее ну управляли ни одним из вариантов западных крылатых машин: первый пилот управлял МиГ-29, второй летал на Су-27. Но оба тестируемых смогли в игровом режиме на тренажёре "посадить F-16".

Правда есть и проблемы: офицеры ВСУ не знают английского языка, а все подписи в кабине истребителя выполнены только на нём. Но как сообщается, авиаторы смогли за 14 дней справиться этой задачей.

Теперь считается, что украинские лётчики умнее, чем американские инструкторы считали ранее. Так же предполагается, что боевых пилотов можно обучить всего лишь за 4 месяца управлять самолётом.

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Правда не всё так просто: украинским пилотам прямо запрещено участвовать в боевой подготовке на F-16. Запрет ввели, кстати, сами США. Официальный Вашингтон не имеет намерения отдавать такие истребители Украине. Ведь пример использования передового американского комплекса ПВО настораживает Белый Дом.