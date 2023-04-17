С такой просьбой-требованием выступил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак

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-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Из-за активного наращивания боевого применения авиацией ВКС РФ корректируемых боеприпасов, объединённому условному Западу нужно как можно скорей начать процедуру передачи противоракетных систем и средств противовоздушной обороны, кроме того ВВС Украины остро нуждается в боевой авиации с современными ракетами класса "воздух-воздух". С таким обращением выступил Андрей Ермак - глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского.

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Источник фото: телеграм-канал Рыбарь





Высокопоставленный функционер заявил, что поставка современной авиации сделает доступной "опцию" уничтожения российских воздушных средств доставки "на дальних рубежах" обороны Украины. И как только это случится, военные объекты и критическая инфраструктура восточноевропейской республики будет надёжна защищена, заявил украинский политик.

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Немногим ранее украинский представитель ВВС ВСУ рассказал, что истребители F-16 относятся к классу практически самых функциональных средств борьбы с носителями корректируемых авиационных боеприпасов. Так по мнению старшего офицера ВВСУ Юрия Игната, Россия уже в самой ближайшей перспективе начнёт использовать полуторатонные авиабомбы, оснащённые средствами планирования и наведения, которые украинская армия нейтрализовать не в состоянии.