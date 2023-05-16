Не помогли справиться с российскими гиперзвуковыми ракетами и самые последние модификации противоракет PAC-3 CRI и PAC-3 MSE

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В тёмное время суток российские ВКС РФ нанесли гибридный массированный удар по столице Украины Киеву. По официальным сообщениям воздушного командования, силы ПВО стольного града смогли отразить все ракетные и БПЛА атаки. Но в сети появилось как минимум два видео, на которых отчётливо видно, что отражено "не только лишь всё".

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Так в ночь на 16 мая батарея зенитного комплекса "Patriot" была атакована российской гиперзвуковой ракетой "Кинжал", где последняя смогла пробиться против выпущенных "в молоко" 32 зенитных ракет последних версий PAC-3 CRI и PAC-3 MSE и поразить батарею из 8 пусковых установок.





Источник фото: euro-sd.com





О том что последние не справились, легко можно понять по видео с прилётами по позиции ЗРК.









Так на первом видеоролике хорошо видно, как операторы ПУ ведут заградительный огонь по приближающимся с неба российским ракетам. Значительное количество противоракет взмывают в ночное небо. И сразу же заметны разрывы на земле, когда данная ПВО "отключилась".









На втором видео частично видно как американский ЗРК поразил именно гиперзвуковой "Кинжал".

Доподлинно неизвестно, сколько уничтожено пусковых установок, но как минимум одна серьёзно выведена из строя, что подтверждено из сообщения CNN.

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Справочная информация: По данным Центра стратегических и международных исследований, стоимость одной ПУ ЗРК Patriot может составлять около $10 млн, а стоимость одной ракеты — около $4 млн. Поэтому используя форму грубых подсчётов можно предположить, что на бесцельный запуск зенитных ракет в прямом смысле в воздух было выброшено порядка $125 млн. долларов без учёта цен на пораженные пусковые установки.