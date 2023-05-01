Украина так и не получила разрешения от США на использование западных самолётов, но в украинской столице не обращая на это никакого внимания не оставляют шансов получить истребители F-16 и продолжают готовиться к их принятию в состав своих ВВС.
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F-16. Источник фото: goodfon.ru
Генералитет ВСУ вынашивает планы об полном отказе от использования советских самолётов и вертолётов с обязательным переходом на западную технику, в приоритете выбор за американскими истребителями. Причём F-16 должны появиться в ВВСУ в ближайшее время. Пока самих самолётов нет, но подготовка к их поступлению продолжается, уже отобраны пара десятков украинских лётчиков, которые должна научиться управлению американской техникой. Со слов спикера Воздушного командования ВСУ Юрия Игната, пилоты ВВС ВСУ уже "на низком старте" и ждут лишь соответствующей команды. Так же "отряд избранных" знает английский язык и имеют богатый опыт воздушных сражений с российскими самолётами, подытожил старший офицер.
Су-34. Источник фото: дзен-канал "Боец невидимого фронта"
Но не только лётчиков затронет учебный план: так же должны отправиться на обучение и офицеры боевого управления, руководящие планом полётов и технические специалисты с инженерами, умеющие обслуживать сложное устройство западной техники. Среди киевских кабинетов бытует мнение, что F-16 - это некоторое супероружие, способное перевернуть ход боестолкновений между ВВС ВСУ и ВКС РФ.
Но словно не слыша криков украинских функционеров, "на сейчас" США дали добро лишь на передачу украинской армии только самолётов советского производства, в частности истребителей Польши и Словакии. Правда такой "дарёный конь" не по нраву уже украинской стороне, считающей неприхотливые МиГи "значительно устаревшими", не способными противостоять современным российским истребителям Сухого. Даже фронтовой бомбардировщик Су-34 по мнению украинских военных значительно превосходит украинские истребители.