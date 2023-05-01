С соответствующим заявлением выступил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Правда американские самолёты на Украине не появятся по той простой причине, что их пока никто не согласился передать

Украина так и не получила разрешения от США на использование западных самолётов, но в украинской столице не обращая на это никакого внимания не оставляют шансов получить истребители F-16 и продолжают готовиться к их принятию в состав своих ВВС.

реклама





F-16. Источник фото: goodfon.ru





Генералитет ВСУ вынашивает планы об полном отказе от использования советских самолётов и вертолётов с обязательным переходом на западную технику, в приоритете выбор за американскими истребителями. Причём F-16 должны появиться в ВВСУ в ближайшее время. Пока самих самолётов нет, но подготовка к их поступлению продолжается, уже отобраны пара десятков украинских лётчиков, которые должна научиться управлению американской техникой. Со слов спикера Воздушного командования ВСУ Юрия Игната, пилоты ВВС ВСУ уже "на низком старте" и ждут лишь соответствующей команды. Так же "отряд избранных" знает английский язык и имеют богатый опыт воздушных сражений с российскими самолётами, подытожил старший офицер.





Су-34. Источник фото: дзен-канал "Боец невидимого фронта"

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке 3070 Gigabyte за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде





Но не только лётчиков затронет учебный план: так же должны отправиться на обучение и офицеры боевого управления, руководящие планом полётов и технические специалисты с инженерами, умеющие обслуживать сложное устройство западной техники. Среди киевских кабинетов бытует мнение, что F-16 - это некоторое супероружие, способное перевернуть ход боестолкновений между ВВС ВСУ и ВКС РФ.

Но словно не слыша криков украинских функционеров, "на сейчас" США дали добро лишь на передачу украинской армии только самолётов советского производства, в частности истребителей Польши и Словакии. Правда такой "дарёный конь" не по нраву уже украинской стороне, считающей неприхотливые МиГи "значительно устаревшими", не способными противостоять современным российским истребителям Сухого. Даже фронтовой бомбардировщик Су-34 по мнению украинских военных значительно превосходит украинские истребители.