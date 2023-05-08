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Ещё один ЗРК Stormer HVM не смог защитить себя от угрозы с воздуха, будучи машиной ПВО
Отразить атаку "Ланцета" не удалось, а украинский экипаж при первом появлении российского дрона кинулся врассыпную прочь от британской машины
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   Российский барражирующий боеприпас "Ланцет" в ходе своей непосредственной работы смог поразить зенитно-ракетный комплекс Stormer HVM, где в техническом описании актуального западного ЗРК прямо указано, что данный комплекс способен, а главное, должен, перехватывать все разновидности низколетящих целей, в том числе вертолёты, самолёты, ракеты и БПЛА. Для сбития воздушного объекта применяются ракеты малой дальности Starstreak, способные лететь на сверхзвуковых скоростях.

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Источник фото: vk-группа War Thunder


   В мировой сети Интернет стремительно распространяется видео, на котором гусеничная зенитная установка обнаружена российским разведывательным дроном, замаскированная в лесопосадке. После выявления и идентификации машины ПВО, оператор поискового дрона передал координаты дрону-камикадзе "Ланцет". Как только в воздухе был замечен российский трон, украинский экипаж британского ЗРК не нашёл ничего лучше, как ретироваться куда подальше, прочь от ставшей объектом для атаки машины, тем самым бросив вверенную военную технику на произвол, то есть, грубо говоря, британской машине была отведена роль безответного "памятника".



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Как стало известно, В марте произошёл аналогичный случай, когда тот же комплекс, призванный перехватывать низколетящие цели, был нейтрализован тем же "Ланцетом".

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#ланцет #зрк stormer hvm #starstreak
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