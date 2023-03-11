Вот те на: оказывается западные установки противовоздушной обороны сами нуждаются в надёжной обороне и защите от воздушных угроз. Так Минобороны РФ показало видеоряд, на котором ЗРК "Stormer HVM" производства Великобритании, был уничтожен одним метким попаданием российского беспилотника-камикадзе.
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ЗРК "Stormer HVM". Источник фото: google.com
Рассказываем предысторию. "Мониторившие" ситуацию на земле, операторы БЛА с воздуха заметили установку ЗРК. После чего очень оперативно на донецкой земле нашёл свое последнее пристанище ещё один образец западной инженерной мысли, по иронии судьбы не сумевший спасти сам себя от атаки с воздуха простым барражирующим боеприпасом.
По сообщению пресс-службы российского Министерства обороны, "боеприпасы-камикадзе" быстро и выполняют свою непосредственную работу, "перемалывая в мельчайшую пыль" военную технику и вооружение украинской группировки. Причём российские боеприпасы вовсе не привередливы: так под удар дрона могут попасть БМП, БТР, танки, броневики, САУ, орудия, средства ПРО, ПВО и РЭБ. Причем зенитные ракетные комплексы - наряду с РЭБ, одна из самых "лакомых" целей.
Zala Lancet. Источник фото: gazeta.ru
Беспилотник, поразивший западную ЗРК "Stormer HVM", оказался хорошо нам знакомым БПЛА "Ланцет" или иначе ZALA Lancet, с 2019 года стоящий на вооружении российской армии.