Украинская армия получила установку ПВО Stormer HVM на базе гусеничного бронетранспортёра. Причём последний был замечен непосредственно на ЛБС в зоне неназванного населённого пункта. На текущий момент известно, что ВСУ получили не менее шести таких бронемашин.
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Основой ЗРК служит гусеничный БТР FV4333 Stormer, на платформу которого установлены 8 пусковых "труб" с запасом в корпусе ещё 12-ти таких ПУ. Благодаря дизельной силовой установке мощностью 250 л.с. бронемашина способна развивать скорость по асфальтовой дороге до 80 км/ч с запасом хода до 650 км. Собственный вес БТР 13 тонн. Экипаж установки 3 человека.
Источник фото: rg.ru
В качестве элементов противодействия воздушным угрозам используются зенитные ракеты Martlet или Starstreak, фиксирующие объект поражения по испускаемому лазеру. Поражающие элементы, в зависимости от комплектного выбора ракет, могут быть либо стреловидными на вольфрамовой основе, либо имеющими осколочно-фугасную начинку.
Ракета Martlet способна перехватывать цели, находящиеся на удалении до 8 километров, Starstreak соответственно, до 6 км. Благодаря пассивному тепловизору установка способна обнаруживать вертолёты на дальностях до 8 км, а самолёты до 18 км.
Правда порой из охотника Stormer HVM сам попадает на роль жертвы, не справляясь даже с малоразмерным барражирующим боеприпасом, например отечественным "Ланцетом".