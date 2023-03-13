Усовершенствования и обновления коснулись и других систем российского дрона-камикадзе, сделавших его более опасным для бронированной техники противника

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После изучения боевого опыта применения так называемого "Изделия-52", в миру больше известного как барражирующий боеприпас "Ланцет", новейшие образцы российских дронов-камикадзе оснастили более "тяжеловооружённой" боевой частью, сообщил осведомлённый источник.

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Теперь продукция ZALA AERO стала ещё "зубастей" и опаснее для вражеской бронированной техники. Так система воздушного боеприпаса была переоборудована под новую оптико-электронную систему наведения и значительно более "дружелюбную" для оператора дрона систему управления с проапгрейженным софтом и усовершенствованной управляемостью.





"Изделие-52". Источник фото: zr.ru





Кроме того, из-за усиленной БЧ летательного аппарата, у гаубиц, бронетехники, РЛС, а главное - танков, теперь гораздо меньше шансов продолжить выполнять свои боевые задачи. Всё то же самое касается ЗРК и человеческих бойцов.





Боевая часть Ланцета имеет различную боевую начинку в зависимости от ситуации: осколочно-фугасную, кумулятивную и термобарическую.









Предположительно Ланцет-2. Источник фото: zala-aero.com





В настоящий момент операторы дронов ВС РФ могут варьировать свой выбор БПЛА из семейства "Ланцетов": есть машины с двумя разновидностями БЧ (предполагается что речь идёт о "Изделии-51" - наиболее мощном, и о "Изделии-52" - более слабым чем первый комплект соответственно), различающиеся друг от друга только массой взрывчатого вещества, где благодаря модифицированной системе управления и наведения, согласно боевой обстановке оператор дрона получает большую "боевую гибкость".

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"Ланцет" может долгое время осуществлять полёт в режиме "поиск цели", а после идентификации и подтверждения цели - провести полноценную атаку с воздуха.