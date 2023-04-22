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Планирующие авиабомбы ВКС РФ заставили крепко задуматься США и Украину и начать искать противоядие
Спойлер: эффективного противодействия против российских корректируемых авиационных боеприпасов у США, а тем более у Украины на сегодняшний день - нет и не предвидится
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   Как только ВКС РФ стали использовать планирующие корректируемые авиационные бомбы УПАБ-1500Б и Гром-2 в СВО, у украинской армии появились очень большие проблемы - эти воздушные боеприпасы не способны перехватить или обезвредить ни системы РЭБ, ни зенитные ракетные комплексы. А если взять и сравнить разрекламированные бомбы GLSDB и JDAM-ER американского производства, то они показали низкую эффективность и устойчивость против отечественных средств радиоэлектронной борьбы. Своё расследование провели эксперты из издания Asia Times.

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Источник фото: rg.ru


   Согласно информации с полей, корректируемый боеприпас УПАБ-1500Б оказался "крепким орешком" - украинские специалисты не смогли ни перехватить, ни подавить помехами электронику авиабомбы ни в одном из случаев.

   В УПАБ-1500Б применяется навигационная система Глонасс и как "дублирующая" - инерциальная. Из цифр в названии становится понятным, что боевая часть весит около полутора тонн.



   В издании так же вспомнили совсем недавний случай момента применения УПАБ-1500, когда 18 апреля бомба долетела до оборонительной позиции ВСУ в Бахмуте. Взрыв был такой силы, что облако от удара было различимым на расстоянии многих километров.

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   Резюмируя свое расследование, аналитики издания подмечают, что действенных способов сколько-нибудь остановить или снизить эффективность таких бомб в арсенале украинской армии нет, да и военные советники западных стран никаким советом "подсобить" не могут. Остаётся лишь поражать воздушные средства-носители таких бомб. Но соответствующей авиации, как и ракет, способных достать российские самолёты на дистанции свыше 40 километров, у Украины по-прежнему нет.

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#планирующие авиабомбы #планирующие бомбы #упаб-1500б
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