Спойлер: эффективного противодействия против российских корректируемых авиационных боеприпасов у США, а тем более у Украины на сегодняшний день - нет и не предвидится

Как только ВКС РФ стали использовать планирующие корректируемые авиационные бомбы УПАБ-1500Б и Гром-2 в СВО, у украинской армии появились очень большие проблемы - эти воздушные боеприпасы не способны перехватить или обезвредить ни системы РЭБ, ни зенитные ракетные комплексы. А если взять и сравнить разрекламированные бомбы GLSDB и JDAM-ER американского производства, то они показали низкую эффективность и устойчивость против отечественных средств радиоэлектронной борьбы. Своё расследование провели эксперты из издания Asia Times.

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Источник фото: rg.ru





Согласно информации с полей, корректируемый боеприпас УПАБ-1500Б оказался "крепким орешком" - украинские специалисты не смогли ни перехватить, ни подавить помехами электронику авиабомбы ни в одном из случаев.

В УПАБ-1500Б применяется навигационная система Глонасс и как "дублирующая" - инерциальная. Из цифр в названии становится понятным, что боевая часть весит около полутора тонн.









В издании так же вспомнили совсем недавний случай момента применения УПАБ-1500, когда 18 апреля бомба долетела до оборонительной позиции ВСУ в Бахмуте. Взрыв был такой силы, что облако от удара было различимым на расстоянии многих километров.

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Резюмируя свое расследование, аналитики издания подмечают, что действенных способов сколько-нибудь остановить или снизить эффективность таких бомб в арсенале украинской армии нет, да и военные советники западных стран никаким советом "подсобить" не могут. Остаётся лишь поражать воздушные средства-носители таких бомб. Но соответствующей авиации, как и ракет, способных достать российские самолёты на дистанции свыше 40 километров, у Украины по-прежнему нет.