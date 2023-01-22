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Угадайте название самого большого военного полигона в мире. Подсказка: и это не полигон Телемба, территориально расположенный в Восточном военном округе, что в Бурятии. Вторая подсказка: этот полигон по размерам больше даже чем Нью-Йорк с многочисленными пригородами и окрестностями. Думаю вы сдались, так как единственно правильный ответ в этой ситуации: самый большой полигон в мире прямо сейчас - это государство Украина, где так любят испытывать свои новомодные "военные игрушки" (но не все) - США. Одной из таких "штучек" могут стать GLSDB - высокоточные снаряды для РСЗО HIMARS и M270 MLRS, с дальностью собственного полета до 150 километров. Грозная штука без всяких шуток-прибауток. Но ни разу не испытанная "в деле".

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Три дня назад газета Politico, ссылаясь на три независимых источника в военных кругах, рассказало, что Белый Дом раздумывает о передаче вышеобозначенных GLSDB (в "товарном количестве" или лишь "пару штук" - пока неизвестно). Если американцы решатся "перевернуть шахматную доску" противостояния с Россией, то Хаймарсы станут значительно дальнобойней и соответственно - опасней.





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Запуск ракеты GLSDB. Источник фото: bmpd.livejournal.com

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Потенциальные (точнее реальные) "носители" GLSDB - HIMARS и M270 MLRS

Не будем лукавить, и можно с большей долей вероятности признать, HIMARS - есть самая совершенная РСЗО на сегодняшний день в США, да и пожалуй во всем мире. Ее быстрота и точность способна в короткое время принести массу проблем артиллерийским батареям, скоплениям ПРО, складам, стоянкам бронированной техники и гражданского транспорта, да и чего греха таить, Хаймарс и его разновидности могут и по штабам "пульнуть".

И коротко о Хаймарсе. Американская машина создана на базе колесного шасси, из-за субъективной слабости которого, используется лишь 6 реактивных снарядов, или как вариант: (который ВСУ не могут задействовать сейчас по понятным причинам (им ее никто не даст)) одну оперативно-тактическую ракету, летящую по баллистической траектории - ATACMS.

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Вторая машина - это M270 MLRS, где за основу шасси взята гусеничная платформа того самого Bradley.





Та самая Armoured fighting vehicle Bradley, используемая, в том числе, и для РСЗО - M270 MLRS. Источник фото: popularmechanics.com

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Количество HIMARS и западных машин РЗСО на Украине

Согласно данным, опубликованным в Bloomberg, на Украину было поставлено около 38 Хаймарсов в различных вариациях от союзников: Франции, Великобритании и Италии, естественно, не забывая про "главного помощника" Украины - США. Все версии представляемых РСЗО: М142 HIMARS, M270B1, M270 MARS II, LRU, MRLS M270. Часть из этих машин была уничтожена в ходе боев и ракетных ударов. Но часть машин украинским силам удалось сохранить, и вот на оставшуюся часть планируется "смонтировать" те самые GLSDB, которые еще называют "прыгающие бомбы".

Голосом Арнольда Шварцнеггера: Что ты такое GLSDB

Ground Launched Small Diameter Bomb - есть не что иное, как малоразмерные бомбы "GBU-39/B", парящие как планер, используемые американской авиацией (и не только ей). Но с одним "маленьким нюансом": эти бомбы, ака "котопес", скрещены с другим типом вооружения - реактивным снарядом "М-26". И у нас "на выходе" получается мутант, рожденный в муках кооперации Boeing и что странно - Saab Group, родом из Швеции.

От такой "запретной любви" получаются снаряды с большой траекторией полета (до 150 километров), я бы даже сказал чудовищной, на фоне "обычных" 40 километров отечественных РСЗО Торнадо-Г, (индекс ГРАУ - 9К51М) и чудовищной точностью ("спасибо" скажем за это - GPS). Калибр американского вундерваффе - 227-миллиметров, с массой боевой части до 100 килограмм.





Основные характеристики и принцип действия на "языке оригинала". Источник фото: armyrecognition.com





Как работает GLSDB и где пресловутое "яйцо с иголкой" у этой системы

После занятия огневой позиции, будь то колесный M142 HIMARS или гусеничный M270 MLRS, практически сразу начинается запуск. Набрав оптимальную высоту, "отстегивается" ракетный двигатель M-26 и снаряд летит дальше самостоятельно, предварительно развернув "крылья". И тут начинаются "чудеса". Ну как чудеса, для затруднения обнаружения и поражения силами и средствами ПВО и ПРО, боеприпас меняет высоту и вектор направления, "прыгая" как камень по волнам, запущенный умелой натренированной рукой. Кроме того, благодаря "фишке", снаряд имеет крайне низкую ЭПР (около 0,016 кв. м), что сильно мешает противоборствующим системам ПВО (и ПРО), уменьшая время для перехвата в два раза в сравнении с обычными ракетами/снарядами.

Но несмотря на большУю опасность, у "заморского чуда-юда" есть уязвимое место, точнее технический параметр: подлетная скорость на порядки ниже чем у "стандартных" M-26. А это, в свою очередь, дает высокий шанс сбить воздушную цель. Поэтому, теоретически, GLSDB российской номенклатуре средств ЗРК - по зубам.





ЗРПК "Панцирь-С1". Источник фото: ria.ru





Пример, кто вступит в непосредственное противоборство с "прыгающей бомбой" - это отечественные средства ближней и средней дальности, и их имена вам хорошо знакомы: "Панцирь-С1" (по кодификации НАТО - "Борзая") и "Тор" (всё по той же кодификации - "Латная рукавица"). Да и "догадываясь" о грозящей опасности, российское руководство насытило территорию России мобильными средствами ПВО и ПРО на "танкоопасных направлениях".

Да и "греют душу" полученные данные, что реальная максимальная дальность, на которой были "отмечены" и реально подвержены планирующие бомбы GLSDB, не превышает 130 километров.

И "давайте-ка" подумаем, будет ли спокойно взирать военное руководство России на перемещение машин РСЗО и места хранения и складирования данных боеприпасов - вопрос риторический. Да и к слову, есть вопросы не столько к качеству исполнения изделия "made in USA", сколько к количеству поставляемых боеприпасов, так как это новинка во всех смыслах этого слова, США ещё не успели его "наклепать" в должном количестве даже для себя, тем самым гипотетически подставляя себя в случае неожиданного конфликта высокой эффективности с Китаем.