То самое чувство когда на твои "умные бомбы" JDAM российская авиация применяет бомбы пускай не очень умные, но способные снести целые "участки местности" вместе с заглубленными бункерами и хранилищами боеприпасов заодно.
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В соцсетях "стремительным домкратом" набирает популярность видео, снятое украинским солдатом, на котором предположительно засняты кадры с попаданием управляемой планирующей авиационной бомбы УПАБ-1500Б. Полуторатонный небесный гостинец был применен в окрестностях Авдеевского коксохимического комбината, где по данным разведки обнаружены склады с оружием для ВСУ.
УПАБ-1500Б. Источник фото: roe.ru
Согласно более детальным источникам, бомбометание было осуществлено на те самые подземные бункеры, которые использовала 110-я механизированная бригада украинских военнослужащих для складирования боеприпасов.
Скриншот из того самого видео во время попадания в подземные склады боеприпасов. Источник фото: vk.com
Также сообщается, что российская армия применила новые боеприпасы "Гром-2".
Использование планирующих бомб по некоторым данным было ответом на использование украинскими войсками умной бомбы JDAM "made in USA" в районе Бахмута.
Так называемая "smart bomb" JDAM. Источник фото: eurasiantimes.com
УПАБ-1500Б была впервые продемонстрирована в качестве стендового образца на МАКС-2019. Боеприпас "крупного" калибра необходим для разрушения наземных, углубленных, подводных целей в результате "атаки со стороны" - то есть по планирующему вектору. Для "знакомства" с целью бомба использует инерциально-спутниковую систему наведения. Точная масса "небесного гостинца" составляет 1525 килограмм, где более 70% веса приходится на саму боевую часть. Снаряд сбрасывается с высот в 15 км, а дальность полёта по прямой составляет до 50 км; кстати у бомбы очень высокая кучность: так круговое вероятное отклонение составляет не более 10 метров.