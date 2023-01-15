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Способен ли AH-64 Apache "навести шороху" на Украине и передадут ли его вообще

Британская газета-таблоид "The Mirror" заявила о намерении передать 4 ударных вертолета AH-64 Apache Украине. Рассмотрим возможности боевой машины и вероятность поставок
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   С самого раннего утра полосы новостных интернет-агентств заполонила информация о якобы скорой передаче "ультимативных" ударных вертолетов в военно-воздушные силы Украины. Причем собираются передать самую последнюю модификацию Апача - достаточно грозную крылатую машину. Об этом сообщает английская газета (сомнительной достоверности) The Mirror, ссылаясь на закрытый анонимный источник в министерстве обороны Великобритании. По слухам, исходящим от военного чиновника, премьер-министр Риши Сунак принял устное намерение осуществить передачу вертолетов в ходе очередного "военного транша", где помимо остальной боевой номенклатуры, засветились и те самые ОБТ Challenger 2.

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   Согласно уже собственным данным газеты The Mirror, обучением пилотирования современной версии Апача займутся сами британцы на своей территории, после чего 4 единицы вертолетов выведут из состава уже британской армии, добавив в качестве "подарка" в комплект противотанковые управляемые ракеты Hellfire, работающие по знаменитому принципу выстрелил и забыл. 


Противотанковые ракеты Hellfire. Источник фото: specnaz777.livejournal.com

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Реалистичность подобного сценария (передача AH-64 Apache Украине)

   Аргумент за. Если посмотреть на всю ситуацию с боевой техникой ВСУ, то это, в большей части, были боевые машины советского производства (будь то танки или вертолеты). И всю эту армаду собирали, как говорится, "с миру по нитке". Теперь этот запас иссяк. Отсюда для продолжения противостояния с Россией, чья экономика вышла на военные рельсы, нужно взять и поставить технику уже западного производства. Причем много.

   Прямо сейчас идет активнейшее обсуждение о поставках основных боевых танков, где самым лакомым "кусочком" выступают немецкие "кошки" - танк Leopard-2. Не забывая и о разномастных артиллерийских системах.

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Leopard-2. Источник фото: rare-gallery.com


   Так что вероятность велика. К тому же, это не первый "гвинтокрыл", который британцы вознамерились передать. На стороне ВСУ уже воюют вертолеты Sea King WS-61, переданные в конце осени прошлого года.


   Две причины, почему все-таки AH-64 Apache не передадут Украине

   Давайте посмотрим в сторону газеты The Mirror. Без всяких экивоков, довольно уверенно можно заявлять, что это газетенка из разряда так называемых таблоидов, сообщаемые данные в которых требуют тщательной проверки и большого сомнения. 

  •    Конкретно в нашем случае чтобы уйти "от ответственности", в качестве источника приведен анонимный военный чиновник из ведомства министерства обороны туманного Альбиона. А это, может быть как действующий генерал ВВС, так и отставная уборщица тетя Бриджитт. Да и заявляется версия о передаче самой последней модернизированной версии с индексом "E" - "AH-64E Apache Guardian". Причем в самой Великобритании еще не завершили усовершенствование с "предпоследней" версии D до Е. Это улучшение будет выполнено только через год, аккурат к летним месяцам.  

AH-64E Block 2. Источник фото: theaviationgeekclub.com


   На текущий момент, у Англии всего лишь 14 АН-64Е в последней модификации. И находятся они в 2-ух полках армейской авиации его Величества. Делиться машинами, "сроки годности" которых продлены до далекого 2040 года - не есть дальновидное решение. А былая владычица морей в такой антипрагматичности никогда не была замечена. 

   Да и по правде говоря, одного желания Риши Сунака - недостаточно, Машины отправить можно лишь только после согласия американского производителя. Согласятся ли США - вопрос очень интересный. 

   Скорее всего, передадут версию "D". Но тут есть небольшой нюанс - 16 вертолетов данной модификации выведены из обращения и находятся на хранении. Это к слову об их текущем техническом состоянии. 


"Предпоследняя" модификация Апача Ah-64D Block II. Источник фото: britmodeller.com


  •    Вторая причина почему скажут "нет", это плохой пиар "в случае чего". И на, то есть веские причины. Винтокрылые машины применялись только в противостоянии против противника, не имеющего на своем вооружении ПВО. От слова совсем. Театром боевых действий для Апачей в этих случаях выступали Афганистан и Ирак.

   Что будет с бронированной птицей "made in USA" во время полноценных боевых действий РЭБ и ЗРК и ПВО России - никто не берется предсказать. Даже в названых Афганистане и Ираке было уничтожено, повреждено или сломалось не менее двух десятков машин. И да, сбивали в том числе с обычной "стрелковки". 


Такие дела... Где-то на ближнем Востоке. Источник фото: en.topwar.ru


   Но в целом, Апач конечно же очень грозная сила. Не в последнюю очередь навесному тяжелому вооружению. В особенности это касается противотанковых управляемых ракет Hellfire. Стрельба которыми может вестись в залповом режиме, что кратно увеличивает шансы на поражение танков. И стрельба это будет вестись на значительном удалении от самого вертолета, что может значительно исключить опасность для экипажа. На стороне вертолета "играет" автономная независимая "подсветка цели", грозящая трудностями для ответного огня со стороны противника. 


Загрузка ПТРК AGM-114 Hellfire. Источник фото: military.com


Резюмируя

Апач является самым массовым и известным ударным вертолетом на планете Земля. С прекрасным ракетно-пушечным вооружением. Но главная угроза, исходящая с этого вертолета - это те самые "Хелфайры", использующие принцип "выстрелил и забыл" на полную катушку. В какой-то мере по "дальнобойности" можно сравнить с отечественными "Вихрями". 

   Но бояться сильно его не стоит. Чай СВО - это не пресловутые войны с "устаревшим" противником. На Украине Апачи столкнутся с российскими истребителями и реально опасным ПВО (на Ближнем Востоке ни о каком ПВО речи даже и не шло). И конечно, "правил игры" для наших охотников за вертолетами это не изменит. Да и чего греха таить, смогут ли сделать "погоду" четыре единицы вертолетов в стратегическом масштабе - ответ крайне ясен. 

   И, как всегда, есть еще одна проблема. Где ремонтировать и обслуживать данные машинки. Украинцы не умеют. А межполетные работы в любом случае проводить надо. Как и работу с экипажем. Да и где брать работников инженерно-технического толка. На всё это нет ответов.

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