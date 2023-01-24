Столтенберг - Германия в ближайшее время примет положительное решение по танкам Leopard 2
Горелым железным кошкам на Украине - быть. Так господин генеральный секретарь "мирного" военного оборонительного союза под хорошо известным вам именем "НАТО" - Йенс Столтенберг, призвал армейские структуры стран-участников по коалиции готовить свои Леопарды для передачи их Украине.
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Со слов Столтенберга, немцы уже высказались в положительном ключе по поводу передачи своих танков украинским силам, и теперь, осталось лишь подготовить танковые экипажи, и определить, сколько "не жалко" передать танков.
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Leopard 2 в камуфляжной "одежде". Источник фото: wallpapershome.ru
На данный момент консультации по реэкспорту Leopard 2 продолжаются. Но объединенный альянс в ближайшее время примет положительное решение (для киевской власти). Так как в этом есть жизнеспасательная необходимость.
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Немногим ранее ливерная колбаса, и по некоторым другим данным, все-таки канцлер Германии Олаф Шольц, заявил, что его страна передаст свои танки Украине "как только, так сразу", но сначала это должен сделать заокеанский старший брат - США. Но как мы помним, у американцев проблема на проблеме: то танки слишком сложные, то климат украинский слишком неблагоприятный для здоровья железных машин Абрамс. Так что, как и предсказывалось, за всё будет отдуваться "обнаглевшая ливерная колбаса".
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