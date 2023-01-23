Просачиваются слухи, что несмотря на клятвенные заверения высших политиков Германии о своем нежелании "пока что" передавать ОБТ "Leopard" официальному Киеву, относительно рядом с активной ЛБС были замечены те самые немецкие машины. И сейчас самое время поговорить о текущей новости, где сетевые энтузиасты смогли "раскопать" информацию о большой уязвимости противоснарядной комбинированной брони Леопардов.
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Зона боеукладки. Источник фото: Телеграм
Оказалось, что шутки про картонную Армату сетевых троллей родом с Украины, можно отлично транспонировать на немецкий танк Leopard, где оказывается он самый и обладает "картонной броней", даже если простому снаряду по силам, а не только новомодному БОПС легко пробить или нанести заметный урон в "хорошо бронированные" лоб корпуса и башни. Что уже там говорить про слабо защищенные борта, тыльную часть танка и поверхность башни.
Оригинальничая схема бронирования. Источник фото: 20thcenturyplatoons.com
И как ирония, те же трофейные Джавелин и NLAW могут легко помочь стать немецким "бронетанковым кошкам" яркими факелами в запорожской степи или на Донбассе, да и российским ПТРК броня этих танков по зубам.