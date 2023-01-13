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В Америке очень любят называть свой бронированный "зверинец" в честь прославленных генералов "made in USA". Это правило верно как для танков: все слышали или знают Light tank M3 "Стюарт" (Stuart), Medium Tank M4, "Шерман" (Sherman) и Medium Tank M46 "Паттон" (General Patton). Так и для колесных или гусеничных боевых машин пехоты. Таким как раз и является тот самый БМП М2 "Брэдли" (Bradley), названный в честь "солдатского генерала" - Омара Брэдли (один из немногих в армии США, кто удостоился звания пятизвездного генерала (генерала армии)). Но как водится, изначально планы были другие. Из Брэдли готовили не БМП, а БТР на замену устаревшему БТР М113. И всё бы шло своим чередом, если б по ходу работ руководители Пентагона не пересмотрели бы свои планы большое количество раз. Теперь Брэдли по новому тактико-техническому регламенту должна была превратиться в БТР, чем она и является на сегодняшний день. В этом ей "помогли" 23-милимметровая пушка и TOW-модуль противотанковых ракет.

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БМП Брэдли

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Генерал армии Омар Брэдли, в честь которого и названа БМП M2 Bradley. Источник фото: historylearning.com





Первое боевое крещение данные БМП получили во время знаменитой "Буря в пустыне", когда различные рода войск американской армии вели войну против Ирака. Естественно, что бронированные машины воевали в составе бронетанковых бригад. И пришло время удивляться: оказывается, больше всего иракских танков уничтожили, как можно было бы подумать, не распиаренные Абрамсы, а как раз-таки Брэдли.





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M2A3 Брэдли в динамическом "обвесе". Ирак 2011 год. Источник фото: ru.wikipedia.org





Но не все так радужно. После знаменитых ночных боев в пустыне, американские военные эксперты сделали вывод, что экипажам Брэдли просто повезло в связи с недостаточной боевой подготовкой и низкими техническими возможностями иракских танкистов. Вот не было у иракских танкистов тепловизоров.

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Стоит учитывать и другой "пунктик": американцы не будь дураками, понадеялись не на хваленый "эффект Голливуда", когда один образец западной оружейной мысли способен "пачками" уничтожать советские же образцы, а на холодный военный расчет: для доминирования на поле боя необходим обыкновенный численный перевес в технике. Что и было сделано в соответствии с планами. Поэтому против Ирака воевала сумасшедшая по количеству бронированная армада, состоящая из 3 тысяч танков М1 Абрамс и не менее 2 тыс. БМПшек Брэдли. Держим в уме еще и авиацию. А что если "за скобками" оставить этот фактор, то думаю Брэдли бы не сдюжили "1 на 1".





F-16, F-15C and F-15E в Кувейте. Операция "Буря в пустыне". Источник фото: ru.wikipedia.org





Но даже не иракские танки стали главной проблемой для Брэдли. А вот кувейтский песок стал. "Под ударом" мелкой песчаной пыли оказались двигатель, трансмиссия и система охлаждения. Если бы не идеальная работа американских ремонтно-эвакуационных служб, то волочить в бой БМП пришлось бы на верблюдах.

Пускай опыт применения Брэдли сочли удачным, американцы не стали почивать на лаврах, вплотную занявшись дополнительной защитой бронированной машины. Причем значительно. И "обычная" БМП доросла до веса в 30 тонн, а это, на минуточку, вес целого Т-34 (образца 1943 года). Вследствие чего сильно снизилась удельная мощность, да и преодоление водных преград превратилось непреодолимую задачу. Тут даже не надо сравнивать с российским аналогом - БМП-3, которая на 11 тонн легче, но имеет две пушки: 100-милимметровую и 30-мм 2А42. И значительно подвижнее.





БМП-3. Источник фото: roe.ru





Немецкая "Мардер"





Данная БМП "слегка" древняя. Была создана как более продвинутый собрат М113 (американский БТР). А сроки производства закончились в 1975 году. Но, как ирония, умеющие строить танки, немцы не смогли справиться с обычным БМП. Так "постоянными болячками" Мардера стали двигатель и трансмиссия.

Как только водитель "решил поддать жару", высокие обороты быстро перегревали двигатель, следствие чего Мардеры часто ломались во время учений. На поиск причин "почему все так", ушло "всего лишь" 20 лет. И в конце прошлого века немецкие военные инженеры нашли причину: оказывается металлурги не смогли подобрать правильные сплавы для двигателя и трансмиссии, поэтому Мардер нужно водить "аккуратно".





Marder 1A3. Источник фото: Google.com





Ах да, в отличие от алюминиевого Брэдли, Мардер сделан из стали. И выделяется своей герметичностью, что в некоторых случаях позволяет экипажу "дневать и ночевать" внутри машины. Правда калибр основного орудия ниже: 20-мм против 25-мм у Брэдли. Но это с лихвой компенсируется повышенным запасом. У "Куницы" (Marder) патронов 1200, у Брэдли - 800.

К чести немцев, они не остановились в своем прогрессе, бдительно наблюдая за развитием советских противотанковых средств. Реакцией со стороны немецких инженеров стало здоровое желание увеличить бронированность. Но сделать дёшево и сердито не получилось, а вот дорого - пожалуйста. Так последняя модификация A5А1 стоит как 1/3 и без того недешевого "Leopard-2".

Со временем решили отказаться и от Мардера, выпустив на замену "Puma". То ли немцы растеряли свою инженерную школу, то ли чего хуже, но из-за частых поломок пришлось вернуться обратно к Мардеру.





Самая последняя модификация Marder - A5А1. Источник фото: rare-gallery.com

БТР "Страйкер"





Единственный из этого списка, которого можно назвать новинкой "Мира БМП/БТР", это - "Страйкер" made in USA. Но за "образец" был взят швейцарский MOWAG родом из "кучерявых" 70-ых.

Американские СМИ (ну а какие еще) поют своей колесной технике геройские дифирамбы по поводу бронирования, но на самом деле, броня Страйкера может спасти разве что от стрелкового оружия. В Ираке не обошлось без потерь: за время конфликта было уничтожено или выведено из строя порядка 15 машин. Основными проблемами назвали огромный радиус разворота (в сравнении с гусеничными аналогами) и "никакую" противоминную защиту. Прямо как у Брэдли.

Пушечное вооружение соответствует "младшей пушке" российской БМП-3. Модификация "Страйкер Драгун" обладает 30-милимметровой пушкой и пулеметом калибра 7,62. Хотя встречаются версии и с 105-мм пушкой. В зависимости от выбора модуля. Но уже как 10 лет назад решили не закупать больше такие машины. Причина в крайне низкой стойкости к минам.





Страйкер M1128. Источник фото: vestnik-rm.ru





"Колесный танк" AMX-10RC





Французы не собираясь воевать с грозной советской машиной, тем не менее имели богатые колониальные традиции. А для усмирения "не согласных" с внешней политикой Франции в пустынях Африки требовалось нечто "иное" чем обычный танк. Иным стал колесный AMX-10RC. Бронетранспортер вооруженный 105-мм орудием.

Корпус тяжелой БТР достаточно устойчив против обычных пуль и небольших осколков, но вот снаряды автоматических пушек что выше чем 20-мм калибр? оставят от брони обыкновенное решето. А некоторые независимые эксперты назвали башню уязвимой даже против крупнокалиберных пулеметов. С расстояния в 400 метров броня пробивается Browning M2. Что уж говорить про современные противотанковые ракеты, которые с большей долей вероятности взорвут всю машину вместе с экипажем.





AMX-10RC. Источник фото: googe.com





И как вы поняли ранее, AMX тоже относится к списанной технике. Проблема всё та же: низкий уровень бронирования. А сколько-нибудь стоящей дополнительной защиты даже нет в теории. Разве что французов можно похвалить за приличную защиту топливных баков, выдерживающих попадание крупных осколков, что в случае чего дает некоторые шансы быстро покинуть машину экипажу.

А вот пушка, несмотря на кажущийся свой грозный калибр в 105-мм современным российским танкам "что об стену горох". На текущий момент практически все танки обладают многослойной защитой и динамическими экранами. А это, как говорится, не туарегов на верблюдах по пустыне гонять.