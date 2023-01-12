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Военные США раскритиковали французские бронемашины AMX-10RC для Украины
Это даже близко не "танк на колесах"
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Американские военные находятся в «значительном недоумении» от очень странных бронемашин французского производства, которые должны быть переданы Украине в качестве очередной помощи НАТО.

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Речь конкретно идёт о так называемых «колёсных танках» модели AMX-10RC, которые на самом деле не оснащены ни противоснарядным бронированием, ни крупнокалиберным оружием, а главное - их броня не защищает при попадании танковых снарядов и противотанковых ракет.

«Эта «коробочка» открывается как яйцо и не может остановить танк» - критику опубликовал профессор Оливье Шмидт, который заявил что данные машины, которые разработаны в семидесятых годах прошлого века, а в семьдесят девятом приняты на вооружение французской армии, созданы исключительно для разведки и лёгкой огневой поддержки.

В принципе такое «создание» это шестиколёсные бронеавтомобили, которые нельзя никак назвать «танками на колёсах».

Они могут быть оснащены 105-миллиметровой пушкой, которая работает по легкобронированной технике и пехоте, но применять AMX-10RC против танков возможно лишь на определённом расстоянии (как правило, очень небольшом), что и является губительным для французской техники.

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