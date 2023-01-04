боевая служба российского фрегата начнется с посещения Атлантического и Индийского океанов

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

Пока украинское ПВО героически "превозмогает" копеечные Герани миллионными по цене западными противовоздушными комплексами ценой в миллионы долларов, "на сцену" выходит одно из наиболее грозных вооружений на службе российской армии. Я вам говорю про носителя гиперзвуковых ракет "Циркон" - фрегата, носящего имя знаменитого флотоводца СССР - "Сергея Горшкова".

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Фрегат проекта "22350" Источник фото: sdelanounas.ru





Фрегат, названный в честь дважды Героя СССР и адмирала флота Советского Союза, начнет свою службу с посещения акваторий Атлантического и Индийского океанов, с последующим плаванием к Средиземному морю.

Данный боевой корабль теперь известен тем, что служит носителем Циркона - гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты, на самом Западе не с проста названной "убийцей авианосцев". И действительно, ракета мчащаяся на скорости, в разы превышающей скорость звука, становится непреодолимым барьером для современных и разрабатываемых средств семейства ПВО и ПРО.





Циркон. Источник фото: ria.ru





Сам корабль относится к классу "фрегат" проекта "22350". Основным ракетным вооружением корабля является тот самый "Калибр-НК" в версии для кораблей флота.

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А в мае прошлого года прошли успешное испытание ракеты Циркон в акватории Белого моря. Так что теперь всем авианосным ударным группам США нужно быть на стороже: потому что все многочисленное боевое охранение самолетоносителя становится бессмысленным, и "если что", сам корабль пойдет на дно на корм рыбам.