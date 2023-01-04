Об эффективном экономическом "изматывании" российских вооруженных сил сообщается в известном американском издании - The New York Times

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

Согласно данным всемирно известного издания The New York Times, украинское ПВО сбивает российские БПЛА "сверхэффективно", даже если используется тактика массированных атак. Но с точки обыкновенной экономии, одно поражение российского дрона украинской стороне обходится "в копеечку". Потому что цена противоракеты, которая уничтожает БПЛА, оценивается в 7-10 раз дороже цены самого дрона, порой превышая даже десятикратную "наценку".

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Источник фото: bbc.com





Давайте возьмем "деревянные счеты" и вместе посчитаем. Один беспилотник обходится российской казне где-то в 20 тысяч долларов ненавистной Америки, тогда как запуск украинской стороной продукта советского гения - зенитных ракет С-300, стоит чуть меньше 500 тысяч долларов все той же заокеанской страны. А если взять и "запустить" запиаренные по самое не балуй "NASAMS", то цена такого фейерверка обходится уже казне украинской в 1 миллион долларов.

Порой ВСУ "не гнушается" использованием самых обычных зенитных установок и прочей стрелковой мелкотни (автоматы и пулеметы). Но эффективность последнего во многие разы превышает его вред для городской застройки и мирных жителей.





Источник фото: kommersant.ru





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И тут американское издание делает правильный вывод: стоимость пуска любой зенитной ракеты добавляет весомых очков в копилку военной хитрости России. Тем самым украинская армия истощает свой "неприкосновенный" боезапас на практически "бесплатные" воздушные цели.