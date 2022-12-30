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Россия использовала новую тактику ракетных атак, позволяющую наносить максимальный урон

Теперь процесс массированных ракетных атак усложнился и происходит в три этапа, на каждом из которых решается отдельный вид задач
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   Давайте призадумаемся, можно ли что-то придумать, дабы улучшить эффективность использования ракет. Ну, кроме, разумеется, увеличения "веса" ракетного залпа за счет большего количества ракет или увеличения массы боевой части каждой ракеты. Естественно, быстрого ответа на этот вопрос не найдется. И не будет большим секретом, что даже наши военные и высшие чины в армии не сразу додумались как это реализовать. Но додумались. А результаты будут ниже. К слову, сегодня "проскочила" новость, что из-за повышения "давления" ракетных атак в скором времени территорию Киевской области "покроет" сеть акустических сканеров-датчиков, благодаря которым ВСУ надеется обнаруживать российские ракеты и дроны, совершающие полет на крайне низких высотах.

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Источник фото: bzh.life


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   Главный полицейский киевской области Андрей Небытов рассказал, что сканирующие устройства и датчики для сбора информации и контроля окружающего пространства должны помочь получить данные о грядущем подлете воздушных целей значительно раньше, что должно увеличить шансы на безопасное уничтожение ракеты или дрона. А это, в свою очередь, может помочь защитить военную и гражданскую инфраструктуру, магистральные трансформаторы и подстанции и иные важные объекты, в том числе и военные. 

   В перечень отслеживаемого оборудования должны войти специальные камеры или "обычные" акустические датчики. По словам того же источника, на это будет выделено порядка 80 миллионов гривен. 


  

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Специальные акустические датчики и видеокамеры. Источник фото: novoeizdanie.com


   Как только Россия начала использовать массированные ракетные атаки (и атаки беспилотников) по критической инфраструктуре на Украине, этот навык применения крылатых ракет достиг новых высот, которые даже можно назвать отдельным видом военного искусства. Но надо признать, украинцы примерного этого же уровня навыка достигли в неплохой защите от наших ракет. 


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Пример замаскированного объекта. Источник фото: 762project.org


   А теперь поговорим чуть подробнее. Вот как раньше все было. Как "только пробили часы", первыми ласточками были ракеты, которые начинали свой полет с надводных кораблей или запуска с самолетов, иной частный случай - запуск с мобильных носителей Искандеров в Белгородской области (или с территории СВО). Сразу после ракет к цели направлялись знаменитые "Герани". Но теперь обе стороны "поднаторели" в искусстве противостояния. Для успешной атаки и обороны (со стороны оппонента) используются различные рода войск. В первом случае осуществляющие наземное и воздушное прикрытие с последующим обеспечением успешности атаки.


  Искандер. Источник фото: goodfon.ru

   

Теперь как только начинается воздушная атака ракетными силами с участием БПЛА, параллельно используется та самая тактическая авиация, которая аки коршун, начинает терзать прифронтовые силы ПВО ВСУ, где самый лакомый кусочек "пирога" - радиолокационные станции. Но свои "заботы" есть и у другого подтипа авиации, у тех же истребителей-перехватчиков, выбравших своей законной добычей силам украинских ВВС. Которые, в свою очередь, поднимаются в воздух дабы не быть уничтоженными во время ракетных атак на земле. 


МиГ-31. Источник фото: aex.ru


   Первое применение обновленной тактики началось за два дня до атаки на военный аэродром под Энгельсом, где базируются наши стратеги. "Визитной карточкой" нового подхода к обработке ракетными ударами плюс Герани, стало использование военных дронов в темное время суток. Что в какой-то мере усложняет работу против этих воздушных целей.

  Но для более лучшего и качественного "окучивания" заданных квадратов воздушными гостинцами, применяется техника атаки с большего количества направлений с использованием всего ассортимента типажей ракет. То есть это как ракеты морского базирования, так и воздушного. С надводных кораблей, что в Черном море, и с самолетов так называемой стратегической авиации (Ту-160М и Ту-95МС)


Ту-160М2. Источник фото: sputniknewslv.com


   И как писал выше, поддерживает качество атаки максимальное насыщение неба тактической авиацией, которая охотится за тем самым ПВО. В прошлый раз для повышения показателей уничтоженных целей с территории Белоруссии использовался отечественный самолет ДРЛЭО и те самые истребители-перехватчики МиГи.

   Результаты успешной "дополненной охоты" не заставили себя долго ждать. И даже есть видеоподтверждение из-под славного города-героя Одессы, где после пары чувствительных потерь ВСУ перестало задействовать самолеты, как аналог "воздушного ПВО".

   Ну тут нельзя обойти стороной "хитрый ход" со стороны украинских энергетиков, которые для виртуальной минимизации ущерба заранее отключают электричество, дабы военным аналитикам со стороны РФ было сложней просчитать масштаб и эффективность атаки. Кроме того, тут есть еще и "двойное дно" - с помощью импровизированной "светомаскировки" в украинском обществе удается поддерживать иллюзию высокой эффективности работы украинского же ПВО. Что-то из типа "было запущено 146 российских ракет, мы сбили 200, враг поразил 300 объектов критической инфраструктуры". 


Украинская ТЭЦ. Источник фото: radiosputnik.ria.ru


   Ну и наконец, финальная тактика на декабрь 2022 года


   По версии украинской стороны, российские военные используют три волны беспилотников вместе с ракетами. 

  •    На первом этапе запускаются ракеты-болванки и с имитатором воздушных целей. Ключевую роль играют так называемые линзы Люнеберга, обманывающие вражеские ПВО, предоставляя ложные данные с ЭПР "как у настоящих боевых ракет". После того как по псевдоракетам отрабатывают установки ПВО, получается "двойной профит": засвечивается локация позиций, а во-вторых, израсходывается запас противоракет.
  •    На втором этапе наносится основной массированный удар ракетами Х-101, Х-22 и Х-32 с воздушных носителей.Компанию им составляют "Герани". Но и главное новшество: добавляются так называемые противорадиолокационные ракеты Х-31П и Х-58, охотницы за РЛС. После уничтожения последних установки с противоракетами превращаются в бесполезный хлам.
  •    Третий финальный этап. После обнаружения и "выключения из игры" ПВО, ракеты летят к "истинным целям, которые уже беззащитны. 


Высокоскоростная противорадилокационная ракета Х-31П. Источник фото: roe.ru

   

   На текущий момент, эволюция в ракетной тактике дала весомый результат, помимо уничтожения основных целей, были выявлены позиционные района украинской ПВО и уничтожены четыре зенитных ракетных дивизиона под Одессой и Киевом.


  

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еще они покрышки разжигают, возле подстанций, чтобы по спутникам было видно пожар и задымление, и цель считалась пораженной, а на самом деле нет.
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