Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Madarator За пост начислено вознаграждение
Аналитик выразил сомнение по поводу эффективности "Патриотов" против новейших российских ракет
Добавим к этому, что первая "партия" расчетов, которые будут управлять противоракетным комплексом, будут готовы действовать только к весне
рекомендации
4080 по старой цене в Ситилинке
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
-7% на 4080 Gigabyte Gaming
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр

   Если я и соседский Вася будут рассуждать об эффективности ЗРК "Патриот" против каких-либо воздушных целей, грош цена такой "экспертной оценке", но что вы скажете, когда такой анализ проведет известный аналитик из той самой страны, откуда те Патриоты родом. Читаем.

реклама

   "Добрый" дедушка из заокеанской страны пообещал в скором времени поставить Патриоты на защиту воздушного пространства Украины от злых русских ракет. Но ненароком не уточнил, что использование начнется не раньше весенних месяцев, потому что обучение управлению такой сложной техникой будет длиться не менее полугода.


Источник фото: ria.ru

Патриот


   В своем интервью федеральному CNN генерал в запасе Марк Хертлинг рассказал о ограниченных возможностях использования и мобильной транспортировке противовоздушного комплекса. Принцип работы Патриотов на самом деле такой: есть стратегически важный объект, который нужно защищать, вот "рядышком" размещаешь весь комплекс и ждешь воздушных атак, его нельзя перевозить к необходимым для защиты объектам, как перевозит свою тележку мороженщик. И второй миф: Патриот не сможет взять под контроль всю границу между Россией и Украиной. Принцип работы Патриота совсем другой.   


Источник фото: radiosputnik.ria.ru

Искандер

   Похожего мнения придерживаются специалисты-эксперты из Military Watch, рассказывающие о страхе Вашингтона перед грядущим позором. А позор незамедлительно возникнет как только весь мир узнает о слабой эффективности комплекса. Далеко ходить не надо, всем на память приходит операция в Ираке, когда комплекс сбивал лишь 20% воздушных целей, "несбиваемыми" стали даже самодельные ракеты партизан. Что будет при противостоянии Патриота против хотя бы "Искандера", который летит по треку с уменьшенным наклоном и с возможностью использовать воздушные маневры по всему отрезку полета, даже и говорить не хочется. 

рекомендации
Теперь 4080 значительно дешевле 3090
3070 за 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
4080 по старой цене в Регарде, за 100+
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
13700K дешевле 40 тр в Регарде
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

   Я вас удивлю еще. Патриот может даже "не увидеть", не то чтобы сбить такую ракету. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#military watch #mim-104 #mim-104f #джордан коэн #зрк патриот
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

В чем нас обманывают США, решив передать Украине ЗРК "MIM-104"
Какие российские ракеты сможет сбить ЗРК "Patriot", а какие - не способен
ЗРК Patriot на Украине - пиар-акция или создание эшолонированной ПРО по НАТОвскому образцу
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Суперсовременные российские танки Т-14 «Армата» уже замечены в зоне СВО
29
Стало известно сколько платят избегающие мобилизации украинцы за нелегальный выезд из страны
27
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 11-й: Death Stranding
68
Компьютерный энтузиаст собрал системный блок ногами, его ловкости можно позавидовать
14
Huawei пришлось закрыть линейку процессоров Kirin из-за американских санкций
17
117 смартфонов Xiaomi получат прошивку MIUI 14 на Android 13 в 2023 году
+
Эра воздушных боев и прямого столкновения истребителей ушла в прошлое
6
Германия рискует стать страной-банкротом - вице-спикер бундестага Вольфганг Кубики
3
Канадский техноблогер продемонстрировал, почему Intel останется королем графических процессоров
7
Cougar представила процессорные кулеры Forza 50 и Forza 85 Essential серии Tower
+
Под Бахмутом погиб разработчик культовой игры S.T.A.L.K.E.R. Чистое небо - Владимир Ежов
196
Netflix вернется в Россию, но полноценного возвращения уже не будет
6
Криптозима вынуждает майнеров добывать криптовалюту в обход электрических счетчиков
4
Фракция "Яблоко" предложила ввести уголовную ответственность за призывы к применению ядерного оружия
293
Обновленный «Блокнот» для Windows 11 может получить вкладки как в браузере или Notepad++
2
Xiaomi анонсировала фитнес-браслет Redmi Band 2 с большим экраном
+
Шпионский экшен «Операция Фортуна: Искусство побеждать» с Джейсоном Стейтемом получил обновлённую дату премьеры
+
Русские хакеры распространяют банковский троян «Крестный отец», который не атакует русскоговорящих
4
Intel готовит новый Linux драйвер Xe для современной интегрированной и дискретной графики
2
Компрометирующие фото с робота-пылесоса iRobot Roomba попадают на Facebook
+

Популярные статьи

Гаубица M777 - так ли она страшна на самом деле
193
МиГ-29А vs F-16А: Как советские истребители обеспечили воздушное превосходство в Каргильской войне
1
Су-35 должен победить китайские J-10 и JF-17 в битве за Иран
9
О красной неадекватности и объективности тестирования
227
Steam-ферма или как школьники зарабатывают на играх
6
Топ ПК до 70 тр - мое имхо и не только
92
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать - умный духовой шкаф с дисплеем Cяоми и другие
+
Сколько пушек США и страны НАТО дали Украине, и какое количество HIMARS армия РФ уже уничтожила
38
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B650 Carbon WIFI
7
Как Запад боится наложить санкции против России в термоядерке
4

Сейчас обсуждают

hiveliberty
00:56
Так они оверпрайснуты местными барыгами, не? Причем, что зеленые, что красные.
В России появились первые RX 7900 XT и RX 7900 XTX: заоблачные цены и ограниченное предложение
Евгений Хрипков
00:51
Не понимаю ,чем тот симулятор ходьбы нравится людям?😀
Epic Games раздаёт режиссёрскую версию Death Stranding: магазин не выдержал наплыва пользователей
sevik68
00:49
бл.. прочитал заметку, но так и не понял - что на 9600К уже совсем не играется? куйня какая то маркетинговая
ТОП-9 процессоров Intel для работы и игр в 2022 и 2023 году – от бюджетных до флагманских
Игорь Гурьянов
00:48
Обзор не полный, нужно тестить в aida64 на запись и на чтение ка линейную так и рэндомную, в режиме запись скоростя просядут очень сильно.
Краткий обзор накопителя Kingston A400 2.5"
ronoho
00:41
вроде бы директорс кат и играет https://i.yapx.cc/VPXfJ.png https://i.yapx.cc/VPX1a.png
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 1-й: Bloons TD 6
dmitry07
00:37
Вообще-то расстреливают из зенитки и только потом сажают за решетку, не вводи людей в заблуждение.
В Полтаве не будут сносить советские памятники, так как депутаты высказались против
Павел Вайсберг
00:29
Тебя это заводит, психопат?
В России оценили возможность восстановления «Северных потоков»
REY_B_
00:23
А зачем брать Киев? Разве там есть что-то для кого-то ценное? А вредные хохлы, никому не нужны!
Минобороны Германии заявило о планах крупного наступления ВС России в апреле следующего года
Антон Васильев
00:22
Ты уже задрал со своими лучами реально! Играю в Ghost Recon Breakpoint и GTFO и нет там твоих лучей от слова совсем!
В России появились первые RX 7900 XT и RX 7900 XTX: заоблачные цены и ограниченное предложение
REY_B_
00:21
Не знаю, как в Германии, но в США пенсионные фонды с 2016 года являются чистыми продавцами активов. Ну и собственно, уже приплыли - распродавать нечего, а пенсии платить надо. В Великобритании с этим ...
Минобороны Германии заявило о планах крупного наступления ВС России в апреле следующего года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем