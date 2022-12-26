Добавим к этому, что первая "партия" расчетов, которые будут управлять противоракетным комплексом, будут готовы действовать только к весне

Если я и соседский Вася будут рассуждать об эффективности ЗРК "Патриот" против каких-либо воздушных целей, грош цена такой "экспертной оценке", но что вы скажете, когда такой анализ проведет известный аналитик из той самой страны, откуда те Патриоты родом. Читаем.

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"Добрый" дедушка из заокеанской страны пообещал в скором времени поставить Патриоты на защиту воздушного пространства Украины от злых русских ракет. Но ненароком не уточнил, что использование начнется не раньше весенних месяцев, потому что обучение управлению такой сложной техникой будет длиться не менее полугода.





Патриот





В своем интервью федеральному CNN генерал в запасе Марк Хертлинг рассказал о ограниченных возможностях использования и мобильной транспортировке противовоздушного комплекса. Принцип работы Патриотов на самом деле такой: есть стратегически важный объект, который нужно защищать, вот "рядышком" размещаешь весь комплекс и ждешь воздушных атак, его нельзя перевозить к необходимым для защиты объектам, как перевозит свою тележку мороженщик. И второй миф: Патриот не сможет взять под контроль всю границу между Россией и Украиной. Принцип работы Патриота совсем другой.





Искандер

Похожего мнения придерживаются специалисты-эксперты из Military Watch, рассказывающие о страхе Вашингтона перед грядущим позором. А позор незамедлительно возникнет как только весь мир узнает о слабой эффективности комплекса. Далеко ходить не надо, всем на память приходит операция в Ираке, когда комплекс сбивал лишь 20% воздушных целей, "несбиваемыми" стали даже самодельные ракеты партизан. Что будет при противостоянии Патриота против хотя бы "Искандера", который летит по треку с уменьшенным наклоном и с возможностью использовать воздушные маневры по всему отрезку полета, даже и говорить не хочется.

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Я вас удивлю еще. Патриот может даже "не увидеть", не то чтобы сбить такую ракету.