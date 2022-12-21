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В ходе СВО "промелькнула" Герань-1, более тихий и малоразмерный собрат "Герани-2"
Особенностью, кардинально отличающую от своего старшего брата можно назвать малозаметность во время атаки и практически бесшумный полет из-за так называемого двигателя Ванкеля
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   Всегда задавался вопросом: если есть "Герань-2", то где же ее предшественник - "Герань-1". И наконец праздное любопытство было удовлетворено. Подтверждение о появлении этих "ночных охотников" получено от украинской стороны, точнее официального представителя ВС ВСУ - Юрия Игната. 

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   Военный рассказал, что Российские войска стали использовать обновленную модель иранского беспилотника, так называемый "Shahed-131".


Источник фото: телеграм


   А теперь попытаемся "отличить" первую Герань от второй. Благо это сделать несложно. "Старая Герань"(Shahed 136) больше (3.5 метра), тяжелей (200 кг), дальше летит (2000 км), соответственно "носимый боезапас" существенней: 50 кг. "Новая герань" короче (2.2 метра), легче (135 кг), максимальное расстояние, на которое способна долететь - 900 километров, носимый боезаряд - 15 кг. 

   Но есть, как говорится, "нюанс": Герань-1 (Shahed-131) использует так называемый двигатель Ванкеля, из-за чего ее приближение едва различимо. Именно этим воспользовались российские военные во время недавней успешной атаки БПЛА в Одессе.


Источник фото: pikabu.ru

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   Полторы недели назад Русская армия в Одессе использовала хитрую тактику: во время первой волны она атаковала приморский город Геранью-2, часть из которых достигла целей, украинское ПВО "успокоилось", и тогда ночью была выпущена вторая волна, в которой как раз и летели первые Герани (Shahed-131), из-за своей практической бесшумности беспрепятственно поразили много больше целей, чем дневная атака Герани второй. А украинцы, что называется, эту атаку "проспали".

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#shahed 131 #герань-1
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