Прошло совсем "немного" времени с того момента, как "на старте" июля США в рамках военных поставок Киеву, заявили, что первые партии NASAMS для ПВО Украины, прибудут в конце лета либо начале осени. Но партнеры Украины такие "обещаки"...
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И вот, не прошло и "полугода", как министр обороны США "разговорившись", сказал что первые системы ПВО NASAMS на территорию "Незалежной" прибудут в начале ноября. Об этом стало известно на брифинге в ходе "мультиков и картинок", посвященных Стратегии национальной обороны Америки.
Помимо этого, четырехзведный генерал пообещал не только привезти колесные машины, но и обучить обращению с "чудом инженерной мысли" местных военных.
По правде говоря, обе системы (из восьми) были привезены еще раньше , но в целях конспирации министр "раскрыл варежку" об этом только в минувший четверг.
Всего планируется поставить 8 установок, когда поставят остальные 6 - Байден его знает...
И для справки: система NASAMS в "полной комплектации" состоит из радара, самой пусковой установки с ракетами класса "воздух-воздух" и комплекса наведения.
Ну и совсем риторический вопрос: прикроет ли всего два огневых взвода с ракетами средней дальности всю территорию Украины можно не отвечать...