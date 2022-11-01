Также многозвездный генерал подтвердил, что Пентагон начнет обучение украинских военных по использованию систем

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Прошло совсем "немного" времени с того момента, как "на старте" июля США в рамках военных поставок Киеву, заявили, что первые партии NASAMS для ПВО Украины, прибудут в конце лета либо начале осени. Но партнеры Украины такие "обещаки"...

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И вот, не прошло и "полугода", как министр обороны США "разговорившись", сказал что первые системы ПВО NASAMS на территорию "Незалежной" прибудут в начале ноября. Об этом стало известно на брифинге в ходе "мультиков и картинок", посвященных Стратегии национальной обороны Америки.

Помимо этого, четырехзведный генерал пообещал не только привезти колесные машины, но и обучить обращению с "чудом инженерной мысли" местных военных.













По правде говоря, обе системы (из восьми) были привезены еще раньше , но в целях конспирации министр "раскрыл варежку" об этом только в минувший четверг.

Всего планируется поставить 8 установок, когда поставят остальные 6 - Байден его знает...

И для справки: система NASAMS в "полной комплектации" состоит из радара, самой пусковой установки с ракетами класса "воздух-воздух" и комплекса наведения.

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Ну и совсем риторический вопрос: прикроет ли всего два огневых взвода с ракетами средней дальности всю территорию Украины можно не отвечать...