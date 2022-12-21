ЗРК Patriot войдет в очередной пакет военно помощи США ценой 1,85 миллиардов долларов

Вернувшись из "виртуальной" поездки в многострадальный "верден" СВО - фронтовой Бахмут (Артемовск), верховный пан-атаман Зеленский ломанулся в США. И видимо не зря: американцы объявили о выделении очередного "боевого транша" общей суммой в 1,85 млрд долларов, в который войдут те самые Пэтриотс с комплектом боеприпасов. Помимо прочего будет поставлена целая куча и иных снарядов:

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Сам же Патриот способен бороться как с крылатыми ракетами, так и их баллистическими "собратьями", самолетами на различных высотах и дальностях, значительно превосходя поставленные ранее IRIS-T и NASAMS. И немногим недели назад федеральные каналы США сообщали, что Пентагон уже подготовил к передаче Украине комплексы Пэтриот. Правда тогда эту информацию официальные власти Америки никак не прокомментировали.









Наше посольство в США выступило с ответным заявлением, предупредив Вашингтон о негативных последствиях в случае прибытия ЗРК на территорию Украины и объявив данные комплексы законной целью для нашей армии.

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