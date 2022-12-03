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Сбер на "потеху публикe" представил отечественного робокота, созданного на китайской платформе
Кот может мурлыкать, мяукать и отзываться на зов "хозяина"
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   Пока наши корабли "на ионной тяге" бороздят просторы большого космоса и выводят спутники ГЛОНАСС крайнего поколения, в Сбере решили "пойти" по пути Boston Dynamics и сделать "нечто подобное". Но как водится, с российским же колоритом на основе китайских деталей. 

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   Так на Втором Конгрессе молодых ученых под патронажем Сбербанка был продемонстрирован робот, основу которого составила обыкновенная домашняя кошка. Новинку назвали незатейливо просто: робокот или же в угоду своим патронам - "Сберкот". 


Источник фото: techcult.ru


   Механизированное "животное", создававшиеся как учебный проект, способно выполнять функции мурлыканья, мяуканья и откликаться на зов человека как взаправдашний "Мурзик" бабушки Аглафьи. То есть обладает набором всех функций пушистого разбойника. 

   Из не очень приятного: робот хоть и отечественный, сделан на основе китайских компонентов.

   Да и чего греха таить - выглядит соответствующе: своим "кошачьим" внешним видом способный распугать всех богобоязненных старушек и впечатлительных людей. Зато "наш"...

   От себя пожелание Сберу: лучше бы вы не котов а-ля "Нововоронежская Аленка" изобретали, а вернули банкоматы у дома, видимо пошедшие "на детали" для таких вот котов...

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#сбер #сберкот
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Сбер на "потеху публикe" представил отечественного робокота, созданного на китайской платформе
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