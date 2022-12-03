В США прошла презентация самой новейшей "поделки" made in Northrop Grumman. Действо прошло в формате "игрового мероприятия", где вместо реальной модели взволнованной публике показали лишь фото и видео контент. На котором и появился тот самый бомбардировщик B-21 Raider.
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Кроме телеконференции с "мамки-завода", ведущий рассказал о важнейших триггерах, которые делают этот самолет будущим авиации США, точнее аж целым столпом всего огромного сообщества воздушных сил. Все благодаря современным технологиям - связи датчиков и оружия посредством тесной коммуникации с широким каналом данных.
Как заявляется, данный самолет - это первый реальный представитель шестого поколения отлитый "в металле", являющийся полноценным стелс-бомбардировщиком, представленным "воочию". Самолет может использовать как обычные, так и специальные (ядерные) боеприпасы. Из-за своей незаметности "проходит как раскаленный нож сквозь масло" через любую противовоздушную оборону и способен поражать объекты в любом уголке мира. Чего не могут сделать 90% текущих бомбардировщиков ВВС США.
"Тамадой" презентации был сам министр обороны США - Ллойд Остин, заверивший всех заинтересованных о важнейших качествах новинки: дальности, теоретической незаметности и "большому гарантийному сроку". Похвалив "всеядность" B-21 Raider: самолет способен собирать информацию, управлять боем и быть интегрированным в другие авиационные группы воздушных армий союзников.
От себя замечу, F-117, тоже был так называемым стелс-бомбардировщиком, который был сбит в 1999 году в тогдашней Югославии простой зенитной советской ракетой (С-125 "Нева") разработки аж 1960-ых. Так что не думаю, что в "случае чего" Райдеру удастся обойти российские новейшие разработки в области ПВО.