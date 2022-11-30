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Медведев: поставленные на Украину Patriot сразу же станут законной целью для ударов российской армии

Правда тут нетривиальная задача - сможет ли НАТО расщедриться на поставки комплекса ценой в 1 миллиард долларов за одну батарею Патриотов: вот в чем вопрос
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   "Главный" по НАТО - Йенс Столтенберг, генеральный секретарь альянса, рассказал, что члены военной организации "балакают" за возможность передаче Неньке целых батарей ПВО Patriot для противостояния массированным ракетным ударам made in Russia. Что в свою очередь, заставило дать ответ хорошо известному нам Дмитрию Анатольевичу, по совместительству являющимся Зампредседателя российского Совета Безопасности. Который показал пока что "желтую карточку" зафолившему сверх меры западному говорящему голове - старине Йенсу, предупредив последнего и всех сопричастных, что в случае поставок искомых зенитных систем на Украину, последние ну очень неплавно превратятся в законную цель для ВС РФ.

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Источник фото: vesti.ru

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   Медведев был сегодня в особенном ударе, назвав клику НАТО запредельными импотентами, скорее всего все-таки понимающими слова экс-президента о неминуемом наказании как расчетов для Патриотов, так и самих высокотехнологичных штучек. Не обошел наш главный ньюсмейкер и украинские властные круги, получившие звонкое прозвище от Дмитрия Анатольевича - "киевские фанатики".

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   Еще до слов зама СовБеза РФ, сударь Столтенберг высказал мнение, что его "подопечные" из команды НАТО думу думают, есть ли реальная возможность передать искомые противоракеты для Украины (и какая после этого будет ответка, эти господа тоже надеюсь думали). Но конечно заседание "прозаседавшихся" касалось не только американского противоракетного щита, но и чем бы "облагодетельствовать" Украину в плане пострелять-повоевать. Ведь закрома НАТО все еще полны самым разнообразным смертоубийственным вооружением. 


Источник фото: gazeta.ru


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   Постепенно в дискуссионное русло вошел то ли глава внешнеполитического ведомства Латвии, то ли Литвы (я путаюсь в этих странах) - Эдгарс Ринкевичс, "расхрабрившийся" в желании позволить Киеву провести атаку на точки запуска ракет, точнее на ракетные базы, и естественно, пофиг что скажет, а главное - сделает соседка Россия.

   Перейдем к "пожелалкам" украинского высшего политикума, который не перестает клянчить с самого момента начала ударов о передаче в свое "удовольствие" хоть чего-нибудь мощнее рогатки и какой-нибудь древнеримской баллисты: ну не хотят сбиваться Калибры и прочие цирконы в приемлемом объеме наличествующими силами ПВО Украины. Хотя со слов Резникова (министр обороны страны с желто-голубым флагом) доблестные Повітряні силы страны сбивают больше 90% всех запущенных Россией ракет. Но то такое...


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Источник фото: pravda.com.ua


   Так вот, пан в вечно помятом сюртуке, и по совместительству "голова" МИДа Украины - Дмитрий Кулеба еще во вторник расщедрился на "инсайд", что уже на следующем саммите стран НАТО будет принуждать членов альянса к поставкам систем ПВО и ПРО, и конечно генераторов и прочих систем энергетики. Опять к тому, что все российские ракеты ржавые... 

    И как в самой настоящей театральной пьесе, вернемся к "ярлу" Столтенбергу, возжелавшему, что итоговое коммюнике натовского саммита все-таки расщедрится увеличить количество и качество ПВОшных поставок в Неньку. Не забыв упомянуть резервные детали, ракеты для этих же противоракетных систем и обучение операторов для обслуживания и работы на западных комплексах. 


Источник фото: russian.rt.com


   "Круглый стол", правда без рыцарей и короля Артура, начал самое деятельное обсуждение по поводу "посылки для вашего мальчика" с ЗРК Patriot на Украину, самой непосредственной причиной чему послужил самый пренастоящий блэкаут в стране. Да и уничтожение польского трактора думается, сыграло далеко не рядовую роль в этом вопросе, когда зенитная ракета С-300 с территории Украины накрыла медным тазом производство зерна на локальной зерносушилке (мои соболезнования семьям погибших фермеров). После чего оголтелый русофоб, по совместительству председатель польской партии "ПИС" - Ярослав Качиньский, вознамерился затребовать у немцев Patriot не для своей любимой страны, а для украинцев. Но немцы - тертые калачи, заявившие, что такая корова нужна самому: шутка ли - один выстрел с Патриота обернется в 3 млн заокеанской валюты. 

   Ну и короткое о текущем "ньюсмейкере" - противовоздушном комплексе Патриот.


Источник фото: pvo.guns.ruМакет зенитной управляемой ракеты MIM-109

Patriot - родом из США, где благополучно встал на вооружение заместо устаревшего ЗРК MIM-23 HAWK, после чего отправился в другие страны американского протектората. Сама система довольно-таки неплохая, успешно сбивающая угрозы как на средней высоте, так и где-то "у звезд". 

   И такое "залипательное" вооружение не могло минуть участи не быть как-нибудь обозванным: как вам "никнейм" - мусоровоз с гидроприводом. И это так называют его сами эксплуатанты.

   На момент написания новости, самый последний вариант, который несет службу - это модификация Патриота "PAC-3", имеющая возможность поражать ракеты на высотах до 20 километров. Но у комплекса есть и изъян: если воздушная цель движется быстрее чем 1600 м/с - то противоракету скорее всего ждет эпичный фэйл. 

   И информация для любителей калькулирования: полноценная батарея из четырех пусковых установок налогоплательщику обойдется в цифру с девятью нулями: 1 000 000 000. Именно столько стоит "команда" из четырех машинок.



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