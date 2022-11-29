Пока все российские ракеты "сбиты", Украине все еще требуется нормальная система противовоздушной обороны, которая действительно будет хоть "что-то" сбивать в суровой реальности, а не заниматься очковтирательством на красивых "рисунках" от гетьмана всея Украины - Владимира Александровича Зеленского. Если же большая часть ракет сбивается, то что тогда смогло оставить в руинах энергосистему Украины практически везде (разумеется кроме правительственных кварталов, запитанных от генераторов)...
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Так вот, США думают над украинской проблемой, и то ли решатся, то ли нет - взять да поставить "самой сильной армии" Европы комплект ПВО Patriot против очередных ракетных атак ВС РФ. Поделилась новостью никогда "не врущая" CCN, ссылаясь на сидящего в верхах чиновника Пентагона. Кроме того, данный военный рассказал, что поставка компонентов ПВО является приоритетнейшей целью для помощи Украины.
Журналист еще попробовал "заикнуться" о поставках самолетов и иной тяжелой наступательной техники для "поддержки" ВСУ, но ретивую "акулу пера" успокоил все тот же респондент, заявивший, что данный вопрос пока не должен обсуждаться в ближайшее время.
И по поводу самого Патриота: данная ПВО очень дорогая, но в то же время и высокоэффективна против ракетных обстрелов. А цена одного запуска противоракеты составляет "прайс" в 3 млн вечнозеленых президентов.