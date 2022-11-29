Данная противоракетная система обладает внушительными эксплуатационными характеристиками, но в то же время удивительной стоимостью работы: так запуск одной ракеты оценивается в 3 миллиона долларов

Пока все российские ракеты "сбиты", Украине все еще требуется нормальная система противовоздушной обороны, которая действительно будет хоть "что-то" сбивать в суровой реальности, а не заниматься очковтирательством на красивых "рисунках" от гетьмана всея Украины - Владимира Александровича Зеленского. Если же большая часть ракет сбивается, то что тогда смогло оставить в руинах энергосистему Украины практически везде (разумеется кроме правительственных кварталов, запитанных от генераторов)...

реклама

Так вот, США думают над украинской проблемой, и то ли решатся, то ли нет - взять да поставить "самой сильной армии" Европы комплект ПВО Patriot против очередных ракетных атак ВС РФ. Поделилась новостью никогда "не врущая" CCN, ссылаясь на сидящего в верхах чиновника Пентагона. Кроме того, данный военный рассказал, что поставка компонентов ПВО является приоритетнейшей целью для помощи Украины.









Журналист еще попробовал "заикнуться" о поставках самолетов и иной тяжелой наступательной техники для "поддержки" ВСУ, но ретивую "акулу пера" успокоил все тот же респондент, заявивший, что данный вопрос пока не должен обсуждаться в ближайшее время.

рекомендации MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Core i9 12900 - цена снижена на 10% 13600K очень дешево в Регарде Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b> 3070 за 45 тр в Ситилинке 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

И по поводу самого Патриота: данная ПВО очень дорогая, но в то же время и высокоэффективна против ракетных обстрелов. А цена одного запуска противоракеты составляет "прайс" в 3 млн вечнозеленых президентов.