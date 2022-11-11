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Украина получит MIM-23 Hawk - американский противоракетный комплекс пятидесятилетней давности

Ранее зенитно-ракетные комплексы Hawk в количестве 4-ех штук уже были поставлены Испанией. Но Украина запросила дополнительные поставки
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   Как думаете, что делают нищие страны, недолго думая, отвечу за вас: нищие страны "попрошайничают". Но неполиткорректные американцы обычно отвечают так - "нищие не выбирают". Так в "подмогу" к вполне себе актуальным современным средствам ПВО вида IRIS-T с позволения США, Испания решила поставить на Украину "старинные" установки мобильных ракет-перехватчиков - MIM-23 Hawk. Почему же я отношу данные противоракеты к "предмету интереса археологов", да потому что ПВОшный "Ястреб" был поставлен на "боевое дежурство" еще при живом Джоне Кеннеди в 1960-ом году. И еще добрых четыре десятилетия продолжал нести наземную вахту в рядах вооруженных сил США. Но начиная с 2000-ых годов устаревшая система постепенно стала сниматься со службы, оставшись "уделом" некоторых стран и... Украины (после просьб и мольб).

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Американцы просят не поддерживать Украину. Источник: Телеграм

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   Познакомимся с комплексом поближе. ЗРК HAWK относится к комплексам средней дальности, способным поражать цели на расстоянии до 25 миль (40 километров). Сами ракеты оснащены осколочно-фугасной БЧ. И к удивлению большинства читателей, американские вооруженные силы еще ни разу не применяли сами ЗРК в реальном бою. Правда чего не скажешь о многочисленных союзниках с Ближнего Востока, где во время оккупации Кувейта военные в начале конфликта сумели поразить и уничтожить 22 самолета и один вертолет Иракских вооруженных сил. Но отмотаем опять "часы" назад во время появления "птичьей ракеты" в войсках США.

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Источник фото: wikiwand.com


   В свои законные права вступили безрадостные 50-ые и военное руководство Америки "допетрило", что неплохо бы получить локальный "противоракетный зонтик" на поле боя. И через некоторое время "желание осуществилось" и к 1960-ому году войска США заимели собственный зенитно-ракетный комплекс средней дальности. Спустя четыре года после появления Ястребов в войсках, они прошли первый этап так называемого "апгрейда". Новым "поражающим элементом" стала обновленная противоракета - MIM-23B (к справке: словосочетание MIM образовано от Mobile Interceptor Missile - мобильная ракета-перехватчик). Ракета стала дальше и выше лететь, кроме того, возросла максимальная скорость. И по планете, в частности в отрасли ВПК, началась ползучая "цифровизация". Она коснулась и Улучшенного Ястреба (первая модификация "классического" MIM-23A). Добавившая "надежности" и отказоустойчивости системе. 

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   Первый "улучшайзинг" растянулся на долгих десять лет и только в начале 70-ых годов обновленные ЗРК Improved Hawk стали поступать в войска.  


Источник фото: hmong.ru


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   А потом вступила русская присказка-застольная "между первой и второй перерывчик небольшой". В середине 70-ых начался старт многоступенчатой программы "прокачки" уже модернизированных и всех остальных Хавков. В ходе глубокого модифицирования к ЗРК установкам добавились продвинутые станции РЛС сканирования и поиска целей AN/MPQ-55 Improved CWAR. Но и эти станции обнаружения недолго проработали, будучи замененными на более современный аналог - Improved PAR. 

   В ходе "второй ступени", теперь уже устаревшие станции поиска целей, были "прокачаны" до AN/MPQ-57 все включительно. Ну а ламповые компоненты наземных блоков были заменены на более современные транзисторные. Ведь на дворе стоял 80ый год... Также для повышения возможностей по обнаружению целей в сложной обстановке, усиленной помехами, была добавлена отдельная оптико-электронная станция обнаружения и сопровождения целей.


Радар AN/TSQ-73. Источник фото: imgur.com


   Ну и финальная - "третья ступень". Ламповые и транзисторные элементы комплекса были заменены на цифровые аналоги, а РЛС AN/MPQ-57 были "выкинуты на мороз" и заменены на CWAR AN/MPQ-62. Дополнительно, возросли возможности самой установки, и она в каком-то роде стала "мультизадачной" с появлением "способности" одновременного отслеживания и поражения нескольких целей благодаря системе LASHE.

   В проекте была заложена и самая "финальная-финальная" модернизация, но по ряду причин и скорее всего полного морального устаревания всего проекта, постепенно все работы по четвертому "улучшайзингу" были свернуты, а все HAWK'и были заменены на батареи "Патриотов".  


Источник фото: defence-point.gr


   Ну а теперь перейдем непосредственно к "обсуждению". 

Плюсы "Хавков"

  • У Американцев очень много ракет для Ястребов - порядка 25 000. Так что "будет" чем сбивать Герани
  • Теоретически Хавки могут сбивать вышеназванные беспилотники - ведь Шахид движется практически прямолинейно без обязательных противоракетных маневров
Минусы проекта
  • Ракет-то много, но они хранились более 30 лет на складах. Что-то из этого "барахла" может точно не взлететь
  • После поставок комплексов необходимо какое-то время для обучения украинских военных умелому использованию  "раритетных образцов". Осведомленные источники сообщают, что "овладевание" умениями начнется лишь спустя 3 месяца после начала поставок. А что будет к февралю следующего года, одному богу известно...
  • Всего будет поставлено 6 пусковых установок, много ли они прикроют уязвимых зон - вопрос риторический...





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Теги

пво украины помощь украине mim-23 hawk мобильная ракета-перехватчик
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