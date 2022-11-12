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По последним данным, в ходе неспособности России поддерживать логистически свою воинскую группировку на правобережье, в ходе непрекращающихся огневых налетов и обстрелов, было принято соломоново решение вывести боевые соединения на левобережную сторону Днепра. Правильно это было сделано или нет, пусть рассудят наши потомки и всякие мозговитые аналитики, попивая свежесваренный кофеек где-нибудь в уютненькой студии в Останкино. Но пока армия РФ вынуждена была отвести свои войска, а украинцы же - радуются. Правда радоваться осталось не очень долго...

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Не секрет, то, что так долго продержались ВСУ, помимо общего с Россией славянского духа (и кучи западных наемников разумеется), большое содействие оказывали западные так называемые союзники, собиравшие "с миру по нитке" большой массив летальной и не очень помощи, в том числе давая "на мошну" украинским коррупционерам. Ведь как известно, пока кто-то воюет, кто-то делает гешефты, разворовывая гуманитарку (резонансный случай в Запорожье), И, наконец, приближаясь к основному телу статьи, торжественно констатируем, без всеобъемлющей западной помощи Украине не сдюжить. А проблемы с финансированием как раз-таки назрели...









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В Евросоюзе раздрай и метания - так Венгрия выдвинула обвинения "брюссельскому обкому" по поводу политических раскладов "по Украине". Глава правительства венгерской республики - Виктор Орбан, в очередной раз поднял волну критики на верховные власти ЕС за поддержку пламени войны между Россией и Украиной, поставляя последней оружие во все большем и большем масштабе (это так ЕС хочет остановить войну, да...), не забывая конечно же ввести очередной пакет экономических санкций против РФ (хотя эта игра "работает" в обе стороны). Вышеобозначенный премьер-министр предлагает все решать дипломатическим способом, без усиления конфликта, который по меткому выражению чиновников Венгрии, органы власти ЕС пытаются затушить костер бензином.









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В ходе своей самаркандской речи Виктор Орбан рассказал "историю" взаимодействия ЕС и страны с "желто-голубым флагом", где первый поэтапно участвовал в накаливании обстановки, сначала ограничившись поставками оборонительного нелетального оружия, затем поставляя полноценные наступательные орудийные и ракетные системы. Теперь, конечно же, ради "обороны", целые бригадные подразделения украинских военных проходят подготовку и переподготовку на военных базах европейских государств. А еще, ну очень "богатый" Европейский Союз начинает напрямую дотировать разрушенную (и разумеется разворованную) экономику Украины. Тем самым продлевая вооруженный конфликт на неопределенное время (на самом деле пока Америка не скажет стоп).









Виктор Орбан выражает мнение, что только мирная инициатива способна остановить победное шествие голода и энергетического дисбаланса по планете, плавно перерастающего в общемировой кризис. А для принятия такой константы за основу урегулирования ожесточенного противостояния, венгерский глава видит своей миссией скорейшее заключение прекращения взаимных обстрелов между противоборствующими сторонами на Востоке Украины; следующим логичным шагом должно стать заключение взаимовыгодных мировых переговоров между сторонами конфликта.









Но совсем иное мнение ко всему происходящему и конкретно к Венгрии - у Анналены Бербок, где министр иностранных дел прямо обвинила власти Венгрии в неприкрытом шантаже и подковерным играм (и разумеется любовным шашням с Россией). К тому же, немецкая чиновница без всяких экивоков и дипломатических реверансов назвала высших чиновников Венгрии игроками в покер жизнями украинских граждан. Намекая на нежелание Венгрии голосовать за так называемый "зимний" пакет финпомощи, в ходе которого планировалось поддержать разрушенную инфраструктуру восточноевропейской соседки Венгрии. У которой к настоящему времен разрушено около 30% критической энергетической инфраструктуры.

Кстати, как многие думали, в том числе и я, "интерес" Венгрии - не в способах замораживания конфликта на Украине, а в усилии заставить "брюссельское болото", и его же "обком" в частности, "разморозить" финансовый пакет для самой Венгрии, который злые топ-чиновники ЕС могут не передать венгерскому государству рамках общеевропейского бюджета на 2021-2027 годы. И как косвенное подтверждение этой версии, на попытку выяснить причину такого показного неприятия помощи Украине Венгрией, пресс-секретарь Венгрии при ЕС, решил не отвечать на вопрос от корреспондента Politico, как Венгрия "борется" за отстаивание финансовой помощи для себя любимой в текущую финансовую шестилетку.



