Согласно словам министерства обороны РФ - это запланированный этап согласно плану

RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке

Минувшей ночью южный город Херсон покинули последние войсковые подразделения Российской армии и с целью не дать "простор для маневра" врагу, были подорваны два пролета Антоновского моста. Перегруппировка осуществлялась с выключенными источниками света для затруднения "поисковых мероприятий" БЛА-средствами и последующей ракетно-артиллерийской атакой противником. Новая линия обороны теперь будет проходить по большей части левобережья Днепра.

реклама

Прокомментировала событие заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева, по словам которой, новые оборонительные рубежи будут достаточно надежными.









Непростое заключение о сдвигании оборонительных рубежей к другому берегу широкой реки было принято под влиянием заботы о российском воинском контингенте и сложностях логистических поставок под постоянными ударами по водным переправам и мостам через речной массив Днепра.

Всего за трое минувших суток, по сообщениям военных корреспондентов, на левый берег Днепра выведено порядка 20 тысяч человек личного состава армии РФ и 3,5 тысячи единиц военной техники.





рекомендации 3080 Gigabyte дешевле 70 тр в Ситилинке 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке Galaxy S22 Ultra - цена РУХНУЛА на порядок Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри RTX 3070 за 44тр в Регарде RTX 3080 за 63 тр в Регарде 3070 Ti MSI за 55тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр



