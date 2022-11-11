Минувшей ночью южный город Херсон покинули последние войсковые подразделения Российской армии и с целью не дать "простор для маневра" врагу, были подорваны два пролета Антоновского моста. Перегруппировка осуществлялась с выключенными источниками света для затруднения "поисковых мероприятий" БЛА-средствами и последующей ракетно-артиллерийской атакой противником. Новая линия обороны теперь будет проходить по большей части левобережья Днепра.
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Прокомментировала событие заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева, по словам которой, новые оборонительные рубежи будут достаточно надежными.
Непростое заключение о сдвигании оборонительных рубежей к другому берегу широкой реки было принято под влиянием заботы о российском воинском контингенте и сложностях логистических поставок под постоянными ударами по водным переправам и мостам через речной массив Днепра.
Всего за трое минувших суток, по сообщениям военных корреспондентов, на левый берег Днепра выведено порядка 20 тысяч человек личного состава армии РФ и 3,5 тысячи единиц военной техники.