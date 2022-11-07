Член волонтерской организации - Валерия Петрусевич, заявила, что видела как российские военные покидали левый берег Херсона, об этом женщина сообщила интернет-изданию Ридус.
реклама
По словам соучередительницы волонтерского фонда - город словно вымер. На улице нет российских военных, патрули отсутствуют как класс Под вечер 7 ноября были замечены лишь пара "Уралов", перевозящих личный состав с правой стороны Днепра на противоположную сторону. Ну а сам город стал "столицей" для мародеров, со слов Валерии, сильно похожих на помятых "жизнью" наркоманов.
Областная администрация разграблена и по ней в поисках "для поживиться" безнаказанно циркулируют мародеры. Кабинеты чиновников представляют жалкое зрелище, и за какие-то часы превратились "в руины". В подвальных этажах "резиденции" находился музей, так вот, там все экспонаты поколоты-побиты. Не иначе братья мародеров - вандалы постарались.
И на удивление: здание власти облюбовали парочка семейных пар с детьми, решивших заночевать. Ну а сам город без связи и интернета.