Надо понимать, у Венгрии есть свои счеты с Зеленским и возглавляемым им государством

Хороша ложка обеду, а деньги на стол - подумали украинские чиновники и Зеленский. И вот со вторым утверждением насчет денег "у Хьюстона "кажется возникли всамделишные проблемы...

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Так неназванные источники утверждают, что во время встречи в Брюсселе, венгерские представители отказались дать согласие на очередной финансовый транш для Украины на 2023 год.

Европейская комиссия собиралась выделить украинской республике щадящие кредиты, но данное предложение может повлечь "распаковывание" и без того опустевшей кубышки ЕС. Венгерский министр финансов Михали Варга выступил с заявлением среди своих европейских "побратимов" по профессии, в котором выразил коренное несогласие с актами финансовой помощи. А для выделения льготного кредита необходимо согласие всех членов альянса, состоящего из 27 участников.









Еще в конце весны евробюрократы пообещали стране с желто-голубым флагом выделить около 9 миллиардов Евро. Которые, в свою очередь, просто так не "подаришь", а осуществишь передачу только лишь при соблюдении строго последовательных и регламентированных процедур, таких как: согласие стран ЕС и Европейского парламента.

Так из суммы в 9 миллиардов майского транша договорились "на шесть", но деньги переданы лишь частично. В конце лета Украина получила только 1 ярд "зелени", потом 2 миллиарда - в октябре. И в качестве "подарка" на новый год Зеленский ждет остальные 6 млрд. до конца этого трудного года тигра.

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