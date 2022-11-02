Источники «РИА Новости», близкие к военным кругам, сообщают о том, что впервые за все время проведения специальной военной операции Россия использовала новейшие противокорабельные ракеты Х-32 для того, чтобы поразить наземные цели.
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Ранее это ракета стала известна широкой публике благодаря своему неофициальному названию – «ракета-убийца» авианосцев.
Применение «ракеты-убийцы» авианосцев было проведено в рамках финальных испытаний целого ракетного комплекса, обслуживающего ракеты типа X-32, который, по сути своей, уже перестал быть исключительно противокорабельным и стремительно превратился в универсальный.
Ракета Х-32 в ходе боевого применения подтвердила свою высокую точность и эффективность.
При этом она имеет улучшенные характеристики для прорыва систем ПВО.
Также «РИА Новости» сообщают, что пуски ракет Х-32 были выполнены с борта модернизированного варианта дальнего бомбардировщика модели ТУ-22М3.