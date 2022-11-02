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Россия применила «ракету-убийцу» авианосцев для ударов по военным объектам Украины - «РИА Новости»
ВКС России наносили удары по военным объектам Украины крылатыми ракетами X-32
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Источники «РИА Новости», близкие к военным кругам, сообщают о том, что впервые за все время проведения специальной военной операции Россия использовала новейшие противокорабельные ракеты Х-32 для того, чтобы поразить наземные цели.

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Ранее это ракета стала известна широкой публике благодаря своему неофициальному названию – «ракета-убийца» авианосцев.

Применение «ракеты-убийцы» авианосцев было проведено в рамках финальных испытаний целого ракетного комплекса, обслуживающего ракеты типа X-32, который, по сути своей, уже перестал быть исключительно противокорабельным и стремительно превратился в универсальный.

Ракета Х-32 в ходе боевого применения подтвердила свою высокую точность и эффективность.

При этом она имеет улучшенные характеристики для прорыва систем ПВО.

Также «РИА Новости» сообщают, что пуски ракет Х-32 были выполнены с борта модернизированного варианта дальнего бомбардировщика модели ТУ-22М3.

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