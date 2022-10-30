Понятное дело, что поставлять военные технологии в Россию сейчас стало "немодно и вообще". А дабы "два раза не ходить", практически всё перестали везти в Россию. Сами понимаете, Америке ну очень сложно угодить. И вы возможно засмеетесь, бытовую технику поставлять тоже нельзя...
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Так в Европе бюрократы Евросоюза "спохватились" сильно возросшей динамикой экспортных поставок бытовой техники даже не в РФ, а внимание, в страны-соседи России. А причина европейского страха проста: а вдруг в стиралках и холодильниках содержатся военные чипы; "угрозы" безопасности удостоились даже молокоотсосы. Данную весть "на хвосте" принесла не какая-нибудь желтушная сорока, а вполне уважаемое деловое издание Bloomberg.
Статистическая служба ЕС поделилась данными? что за момент с января 2022 года граничащими с Россией странами, в число которых входят Казахстан и Армения, экспортные поставки выросли больше чем за минувшие два года. Никак этому и "не помешала" упавшая рождаемость в означенных странах. Но всех удивили конечно же молокоотсосы: экспорт этих "штуковин" достиг воистину "угрожающих" величин в 630 процентов к количеству за прошлый период.
Холодильники в сравнении с молокоотсосами оказались жалкими "аутсайдерами": количество "замораживателей" возросло "всего лишь" в три раза.
Бдительные чиновники ЕС не только подсчитали количество бытовой техники, "уплывшей" в степи Казахстана и горы Армении, но и "поделились" зачем это надо. "Оказывается" внутренние модули электроники из означенных бытовых помощников применяются в военной технике россиян.Видимо барабанами от стиральных машин и морозильной камерой холодильников будут сбиваться спутники Маска и поражаться те самые Хаймарсы.