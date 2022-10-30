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ЕС обеспокоен резко выросшим экспортом стиральных машин и холодильников в страны ЕАЭС
По сообщению Bloomberg европейские бюрократы стали "подозревать" что бытовая техника будет использоваться в "российских военных целях"
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   Понятное дело, что поставлять военные технологии в Россию сейчас стало "немодно и вообще". А дабы "два раза не ходить", практически всё перестали везти в Россию. Сами понимаете, Америке ну очень сложно угодить. И вы возможно засмеетесь, бытовую технику поставлять тоже нельзя...

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   Так в Европе бюрократы Евросоюза "спохватились" сильно возросшей динамикой экспортных поставок бытовой техники даже не в РФ, а внимание, в страны-соседи России. А причина европейского страха проста: а вдруг в стиралках и холодильниках содержатся военные чипы; "угрозы" безопасности удостоились даже молокоотсосы. Данную весть "на хвосте" принесла не какая-нибудь желтушная сорока, а вполне уважаемое деловое издание Bloomberg.


Источник фото: shhyolkovo.ru


   Статистическая служба ЕС поделилась данными? что за момент с января 2022 года граничащими с Россией странами, в число которых входят Казахстан и Армения, экспортные поставки выросли больше чем за минувшие два года. Никак этому и "не помешала" упавшая рождаемость в означенных странах. Но всех удивили конечно же молокоотсосы: экспорт этих "штуковин" достиг воистину "угрожающих" величин в 630 процентов к количеству за прошлый период. 

   Холодильники в сравнении с молокоотсосами оказались жалкими "аутсайдерами": количество "замораживателей" возросло "всего лишь" в три раза.

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   Бдительные чиновники ЕС не только подсчитали количество бытовой техники, "уплывшей" в степи Казахстана и горы Армении, но и "поделились" зачем это надо. "Оказывается" внутренние модули электроники из означенных бытовых помощников применяются в военной технике россиян.Видимо барабанами от стиральных машин и морозильной камерой холодильников будут сбиваться спутники Маска и поражаться те самые Хаймарсы.

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#bloomberg #европейский союз #приколы нашего городка #юмор нашего городка
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REY_B_
22:34
Поставь оперу. В ней почему-то всё открывается мгновенно. Или почисти кэш браузера.
ЕС обеспокоен резко выросшим экспортом стиральных машин и холодильников в страны ЕАЭС
Аleks_vk
22:34
В том-то и проблемы красных. Сейчас без лучей, производительности хватает в современных играх
В западных магазинах уже открылся предзаказ на RTX 4080 16 ГБ — цены на любителя
Voldemaar
22:32
За кота лайк, остальное колхоз.
Перебираю рёбра радиатору ЦП и оптимизирую свою MicroATX систему из ATX комплектующих
REY_B_
22:32
Тут другое. Как я уже говорил, евро резко упал. А европейским зарплатам политики вырасти не дали.. Значит стоимости труда в товарах стало меньше, и они заметно подешевели. И включился "пылесос", высас...
ЕС обеспокоен резко выросшим экспортом стиральных машин и холодильников в страны ЕАЭС
Евгений Сом
22:30
А не подскажешь как чипы из стиралок можно использовать в военке? Раз ты утверждаешь что это возможно но нет необходимости т.к. есть микрон с их 90 нм.
ЕС обеспокоен резко выросшим экспортом стиральных машин и холодильников в страны ЕАЭС
Immortal_X
22:29
Хорошо, обновим на AMD
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REY_B_
22:29
В бытовой технике мы точно не найдём чипов 5нм. В своё время Россия закупила оборудование 130 нм из закрывающейся немецкой фабрики. И модернизировала его до 65 нм.... а может и больше (нам так и долож...
ЕС обеспокоен резко выросшим экспортом стиральных машин и холодильников в страны ЕАЭС
Евгений Сом
22:28
Это все что надо знать об экпертах с Bloomberg ))))))))))
ЕС обеспокоен резко выросшим экспортом стиральных машин и холодильников в страны ЕАЭС
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