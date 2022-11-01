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Под конец уходящего года Байрактары "научат" охотиться помимо земных военных объектов и на воздушные цели. Глава фирмы Халуйк Байрактар выдал "щепотку" информации, что сразу же с момента подписания договора о сотрудничестве между Roketsan (ракетные вооружения) и Baykar, активно ведутся тестовые испытания комплекса "дрон-воздушная ракета". И в недалеком будущем беспилотники будут "работать" не только против других дронов, но и техники, управляемой человеком (вертолеты например).

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Но не надо думать, что "апгрейд" совершается от хорошей жизни. После громкого победного "шествования" и еще более яркой рекламы в начальной стадии СВО, популярность, а главное эффективность Байрактаров, уменьшилась до нулевой величины. И даже в последующем сыграла отрицательную "службу" для продаж в иные страны.

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После "ошеломительных пощечин" от российских "Панцирей" и "Торов", энтузиазм применения украинцами Байрактаров на фронте сошел практически на нет. Теперь эти "птички" выпускаются не на охоту, а скорее на робкие попытки "поглядеть" и "подсветить" военные цели для других систем огневого поражения. А вот как превосходное средство "завершающее любые войны" по словам турков - это уже за гранью самой что ни на есть научной фантастики.









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После пропадания из "телевизоров" украинцев и западных жителей по причине полного отсутствия реальных эффектных видео применения Байрактаров в последующем ходе СВО, спрос на в общем-то неплохие "бездушные машинки" - снизился, если не сказать больше, практически сошел на нет. Тут бы турецкому руководству и "лапки свесить", но предприимчивые ребята с турецкой пропиской решили "развиваться дальше". И шаг с интегрированием турецких новинок из мира ракет Sungur - "очень в масть".









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И как вы уже догадались, эти ракеты можно применять против младших собратьев по ту сторону фронта, эффективнейших по соотношению цена/урон - российских Гераней. Но опять же, "откуда ни возьмись" показались подводные камни...









В отличие от прямого соперника - российского дрона "Орион", Байрактары летают без интегрированной РЛС, по причине... да нет у турок подобных систем; следствие таких конструктивных "недоработок", оператор дрона в "ручном режиме" пытается найти цель для поражения с помощью оптико-электронного комплекса беспилотника. Двигаем дальше - вторая причина:









Байрактар не так быстр в сравнении с той же Геранью: максимальная скорость первого - 220 км/ч, "мопед" летает на скоростях до 180 км/ч.

Поэтому идея использовать Байрактар как перехватчик - так себе... Читатель же может спросить, какая нафиг разница как быстро летает "знаменосец" (перевод на русский слово Байрактар), если он будет сбивать не как камикадзе, а как "выстрелил и забыл". Но тут тебе появляются суровые реалии гипотетического столкновения на поле боя: где при практически равных скоростях полета и дальности пуска ракет Sungur в 8 километров, практически невозможно "успеть" долететь самому носителю ракет до расстояния поражения воздушной цели.









И да, даже если у турок "получится", то для значимого результата защиты "пятого океана" от роя Гераней понадобится не одна или две единицы хваленых "байриков", а число, хорошо "перешагивающее" за два-три десятка "Байрактаров". И тут следующий вопрос: где взять Байрактары Зин. А "Зина" знает, практически все Байрактары "устали" и "спят" на поле боя, это не Горный Карабах, где беззащитные наземные силы были лакомой целью и лучшей рекламой эффективности хваленых "Знаменосцев"...

Но как на счет купить большую партию аппаратов у самих турок, и тут как-то проскакивала информация, турки "не горят" желанием и без того сильно упавшие продажи "заморозить", да и не хуже реального газа господина Эрдогана "греет" мысль о превращении стремительно нищающей экономики Турции после строительства газового хаба в "центр спокойствия и добра".









Остается также запасной вариант со строительством завода по производству самих Байрактаров на территории "Незалежной", но тут или "падишах" умрет, или тот "осел" отправится в мир иной. А скорее всего, украинские винахідники (изобретатели) из вышиванок и хортицкого дуба построят свои безпілотники, благо опыт уже есть.









И возможен наконец, третий вариант, может прилететь голубой волшебник из-за океана на "вертолете" и подарит "миллион" MQ-9A Reaper в конце-то концов. Но зная отличную предпринимательскую жилку украинцев, не далее как через "неделю" куча Жнецов появится у русских... Так что да, надежда на голубого волшебника из-за моря-окияна совсем утопическая...



