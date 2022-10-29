Помните ту самую шутку Zelot'a, что на самом деле Герань придумали не доблестные Иранцы, а хитромудрые Украинцы. Но в свете новых поступающих данных эта информация начинает играть новыми непередаваемыми красками...
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Так не в общеизвестной Герани, а в более дорогом и продвинутом Mohajer-6 нашли важный компонент, который, внимание, был сделан в Украине. И об этом сообщили, только без смеха, сами украинцы, точнее их аналог ГУ ГШ РФ - Главное управление разведки Украины.
После глубокого "потрошения" слабо поврежденного "управленческого дрона" было найдено большое количество деталей из США, чуть меньше из Японии и ряда европейских стран, ну и конечно же одна деталь "made in Ukraine". Теперь войсковая разведка Украины "чешет репы" в поисках такого важного ответа, как мог попасть туда украинский компонент...
Что тут можно сказать, так вот общими усилиями "мира" и получился дешевый, и в то же время эффективный боевой дрон, и это, под санкциями, в сравнении с которыми санкции против России - это сон розового единорога...